Trump kabul edecek mi? Elon Musk ve Google CEO’sunun büyük ‘Çöl Planı’

11 Aralık 2024 09:14 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:14

Elon Musk ve Sundar Pichai, çölleri güneş panelleriyle kaplayarak dünya enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ancak bu iddialı proje için Donald Trump'ın nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

Elon Musk’ın sağcı siyasete olan ilgisi, güneş enerjisi​ sevgisini gölgelemiş değil. Google’ın ana şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai​ ile yaptığı sohbet, iki teknoloji devinin bu alandaki ortak ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Musk, Google’ın devrim niteliğindeki kuantum bilgisayar çipi Willow’a duyduğu hayranlığı dile getirirken, dünyadaki tüm enerjiyi kullanmanın çok uzak olmadığını belirtti ve çöl gibi kuru bölgeleri güneş panelleriyle kaplamanın, dünya enerji ihtiyacını yaklaşık beş kat artırabileceğini söyledi. Pichai ise Musk’ın bu görüşüne katıldığını belirterek, "Evet, biz güneş enerjisini çok daha geniş ölçekte kullanmalıyız. O kadar göz önünde ki, hala alternatiflere yönelmek, en belirgin yolu görmemek gibi" dedi.

ABD'NİN ''İLK DOSTU''

Bu konuşma belki teorik bir tartışma gibi görünse de, Musk ve Pichai gibi iki güçlü CEO’nun bu konuda fikir birliği yapması, yatırımcıların son zamanlarda olumsuz baktığı güneş enerjisi endüstrisi için umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Musk, Trump’ın iç yakın çevresinde önemli bir figür haline gelirken, Amerika’nın "ilk dostu" olarak adlandırılıyor. Trump, seçim zaferi sonrası temiz enerjiye sıkça saldırmış olsa da, birçok yatırımcı hala güneş enerjisi sektörünün başarılı olacağına inanıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK

Trump’ın ilk döneminde, güneş enerjisi sektörü beklenmedik şekilde güçlü bir performans sergiledi. Örneğin, Invesco'nun güneş enerjisi ETF’si TAN, Trump yönetimi sırasında yüzde 544 oranında değer kazandı. Bu, S&P 500’ün yüzde 70’lik artışını neredeyse beş kat aştı. Ancak Trump’ın son zaferinin ardından, TAN ETF’si iki hafta içinde yüzde 18 değer kaybetti. Yine de, bazı yatırımcılar bu düşüşün mantıksız olduğunu düşünüyor ve ETF sonrasında yüzde 5’lik bir değer kazanmış durumda.

ŞİRKETLER BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

Güneş enerjisinin Trump döneminde neden daha da büyüyebileceği konusunda uzmanlar, ekonomik gerekçeleri gündeme getiriyor. Dünyanın, özellikle yapay zeka ve teknoloji alanındaki ilerlemelerle birlikte daha fazla enerjiye ihtiyacı olduğu aşikar. Musk’ın Tesla’sı gibi elektrikli araç üreticileri de bu artan enerji talebinin başında geliyor. Güneş enerjisinin ekonomik olarak cazip bir seçenek olmasının ardında bu büyük talep yatıyor. Ayrıca, Biden yönetiminin geçirdiği Enflasyon Azaltma Yasası sayesinde güneş enerjisi şirketleri büyük avantajlar elde etti.

Trump yönetimi, güneş enerjisi sektörü için bazı zorluklar yaratmış olsa da, bu dönemde güneş enerjisi şirketlerinin daha hazırlıklı olacağı düşünülüyor. Örneğin, Sunnova CEO’su John Berger, şirketinin yerli tedarikçilere geçerek tarifelere karşı dayanıklı hale geldiğini belirtti. Trump yönetiminin enerji projelerine dair izin süreçlerini kolaylaştırması, güneş enerjisi için olumlu bir gelişme olabilir. Özellikle, kamuya ait büyük çöl alanlarının güneş enerjisi projeleri için kullanılması, büyük fırsatlar sunuyor.