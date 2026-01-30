Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Trump Kanada uçaklarının sertifikasını iptal etti: Yüzde 50 gümrük vergisi getirilecek

ABD Başkanı Trump, haftalardır hedef aldığı Kanada'yla ilgili önemli bir ekonomik karar aldığını duyurdu. Buna göre Kanada menşeli tüm uçakların ABD sertifikası iptal edildi ve Gulfstream Aerospace şirketiyle ilgili sorunun çözülmemesi halinde ABD'ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.

30.01.2026
30.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD merkezli Gulfstream Aerospace şirketine ait jetleri sertifikalandırmaması nedeniyle Kanada menşeli tüm uçakların ABD'de sertifikasını iptal ettiğini belirterek, ABD'ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini sertifikalandırmayı reddetmesine tepki gösterdi.

GULFSTREAM ŞİRKETİNİN SORUNU ÇÖZÜLMEZSE YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ

Başkan Trump, "Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini haksız, yasa dışı ve kararlı bir şekilde sertifikalandırmayı reddetmiş olması gerçeğine dayanarak, bugüne kadar yapılması gereken şekilde, Bombardier Global Express'lerini ve Kanada'da üretilen tüm uçakları, Gulfstream tam olarak sertifikalandırılana kadar sertifikasız sayıyoruz. Gulfstream, büyük bir ABD şirketidir ve yıllar önce sertifikalandırılmış olması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın sertifikasyon süreci aracılığıyla Gulfstream ürünlerinin satışını fiilen engellediğini savunan Trump, "Eğer bu durum herhangi bir nedenle derhal düzeltilmezse Kanada'dan ABD'ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

