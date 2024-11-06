ABD'de kritik seçim: Trump, sonuçları Palm Beach’te takip ediyor

06 Kasım 2024 03:57 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 03:59

ABD bugün yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, ABD’de devam eden başkanlık seçimini Florida eyaletinde yer alan Palm Beach’ten takip ettiği öğrenildi.

ABD yeni başkanı kim oldu, seçim sonuçları açıklandı mı? 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD yeni başkanı kim oldu, seçim sonuçları açıklandı mı? 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD'deki kritik seçim süreci devam ediyor. Milyonlarca seçmen, demokratik haklarını kullanmak üzere sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Bazı eyaletlerde oy verme işlemi devam ederken, Indiana ve Kentucky eyaletlerinin doğu bölgelerinde ilk sandıklar kapandı. Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Florida eyaletinde yer alan Palm Beach’teki Kongre Merkezi'nde seçimi takip ediyor.

İLK SONUÇLARA GÖRE ÖNDE

Oy sayımının başladığı 11 delege sayısına sahip Indiana ve 8 delege sayısına sahip Kentucky ve West Virginia’da ilk sonuçlara göre Trump, seçimi kazanarak 23 delege sayısına ulaştı.

Kongre merkezinin çevresi ve giriş noktalarında sıkı güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılım yalnızca davetli olan özel misafirlerle sınırlı tutuluyor. Etkinlikte bulunanların büyük bir kısmı, Trump’ın yakın dostları, aile üyeleri ve bazı önde gelen Cumhuriyetçi isimlerden oluşuyor. Bu seçkin davetli listesi dışında, ABD medyasından yalnızca az sayıda gazeteciye akreditasyon verilmiş durumda.

İlerleyen saatlerde, Trump'ın sahneye çıkarak seçim sonuçlarını değerlendirmesi ve destekçilerine hitap etmesi bekleniyor.