Trump "Panama Kanalı'nı geri alacağız" dedi! Anında cevap geldi

03 Şubat 2025 07:08 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 07:19

ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiğini iddia ederek, "Panama Kanalı'nı ya geri alacağız" tehdidini savurdu. Panama Devlet Başkanı Mulino'dan ise Trump'ın sözlerine sonrası sıcağı sıcağına cevap geldi.

Donald Trump, ikinci ABD başkanlığı dönemine dış siyasette agresif bir tutumla girdi. Andrews Ortak Üssü'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Panama Kanalı'nın egemenliği konusunda dikkat çeken sözler sarf etti.

YA GERİ ALACAĞIZ YA DA...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Panama'da bulunduğunu belirten Trump, Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia etti. Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." diye konuştu.

MULİNO: TARTIŞMA KONUSU BİLE DEĞİL

Buna karşın Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışma konusu olmadığını bildirdi.

Ulusal basında yer alan habere göre Mulino, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını belirterek "Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı" ifadesini kullandı. Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletti.

İLK BAŞKANLIK KONUŞMASINDA DEĞİNMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e değil, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise 20 Ocak'ta X'te yayımladığı açıklamada, Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadeleriyle tepki göstermişti.

TRUMP'IN İDDİASI MESNETSİZ DEĞİL

Her ne kadar Trump'ın "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor" iddiasının somut bir temeli olmasa da Çin'in, Panama'da büyük çaplı yatırımları olduğu ve ülkenin, Tayvan ile diplomatik ilişkileri kestiği biliniyor.