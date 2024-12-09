Trump, Powell’ı görevden alacak mı? İlk kez konuştu

09 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:23

Trump, Jerome Powell'ı görevden almayı planlamadığını açıkladı. Başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada, Fed Başkanı’nın istifasını istemeyeceğini belirten Trump, faiz kararlarında ise daha fazla söz hakkı talep etti.

ABD​ Eski Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayı planlamadığını açıkladı. Trump, NBC’nin "Meet the Press" programında yaptığı açıklamada, Powell’a yönelik herhangi bir görevden alma düşüncesinin olmadığını vurguladı.

"İstifa Etmesini İstemiyorum"

Trump, programda kendisine Powell’ın istifasını isteyip istemeyeceği sorulduğunda, "Hayır, böyle bir şey düşünmüyorum" dedi. Ayrıca, Powell’ın istifa etmesini talep etmeyeceğini de açıkça belirtti. Trump’ın bu açıklaması, seçim sonrası ilk kez Powell’a kamuoyu önünde destek verdiği bir an olarak dikkat çekti.

Trump ve Powell’ın Gergin Geçmişi

Trump, 2017 yılında Jerome Powell’ı Fed Başkanlığı’na aday göstermiş, ancak ilerleyen dönemde Powell’a yönelik eleştirilerini sıklaştırmıştı. 2018’de Fed’in faiz artırımı kararları sonrası Powell’ı "düşman" olarak nitelendirmiş, hatta görevden almayı düşündüğünü söylemişti. Ancak pandeminin etkileri sırasında Powell’ın faiz oranlarını sıfıra indirme kararını övmüştü.

"Yasalar Powell’ın Yanında"

Powell, daha önce Trump’tan gelen istifa çağrılarına karşılık, yasal olarak bir Fed başkanının keyfi olarak görevden alınamayacağını belirtmişti. ABD yasalarına göre, Fed başkanının görevden alınması için "haklı bir gerekçe" sunulması gerekiyor. Bu durum, uzun bir hukuki süreci beraberinde getirebileceği için, Powell’ın görev süresi dolana kadar koltuğunda kalması muhtemel görünüyor.

Trump: Faiz Kararlarında Yetki İstiyorum

Trump, Fed’in faiz kararlarında kendisinin de söz sahibi olması gerektiğini savunuyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda, "Ekonomi konusunda güçlü bir içgüdüm var. Fed’den daha iyi kararlar verebilirim" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Fed’in bağımsız bir kuruluş olması, bu talepleri gerçekleştirmeyi zorlaştırıyor.

Powell’dan Bağımsızlık Vurgusu

Powell ise merkez bankasının siyasi etkilerden uzak kalması gerektiğini belirtiyor. Bağımsız merkez bankalarının daha düşük enflasyon oranlarına sahip olduğunu söyleyen Powell, bu sistemin kamu yararına olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.