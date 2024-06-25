Trump sadece seçime değil sonrasına da hazırlanıyor: Gizli planı ortaya çıktı

25 Haziran 2024 08:47 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:01

WikiLeaks davasında flaş gelişme! Julian Assange pes etti ve özgür kaldı

WikiLeaks davasında flaş gelişme! Julian Assange pes etti ve özgür kaldı

Kasım ayında ABD Başkanı Joe Biden'a karşı yarışacak olan Donald Trump, henüz yarışa girmeden seçim sonrasına da hazırlanmaya başladı. Trump'ın danışmanları, kendisinin Rusya-Ukrayna savaşına dair bir planı olduğunu, barış için bir yol çizdiğini söyledi.

Trump gizli barış planını, döneminin ulusal güvenlik danışmanı olan emekli general Keith Kellogg ve Fred Fleitz'e hazırlattı. Trump'ın seçilmesi durumunda ABD'nin, Ukrayna'ya daha fazla silah yardımı yapmayacağı bu sayede Rusya'yı barışa zorlayacağı aksi durumda ise Kiev'e desteğe devam edeceği ortaya çıktı.

Fleitz verdiği röportajda Trump'ın da bu stratejiyi beğendiğini söyledi. Fleitz, "Stratejiyi kabul ettiğini ya da her kelimesine katıldığını iddia etmiyorum ama aldığımız geri dönüşler bizi memnun etti" dedi.

Trump'ın seçim kampanyasını yöneten ekip ise henüz bu konuda net bir karar olmadığını söylerken Kremlin ve Ukrayna'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

TRUMP, AZ FARKLA BIDEN'IN ÖNÜNDE

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Donald Trump güncel anketlerde Demokrat Joe Biden'ın az farkla önünde görünüyor.

Reuters ile Ipsos'un ortak yaptığı son ankette, 2020'de Biden karşısında kaybeden Trump, rakibinin 2 puan önünde çıktı. Ankete göre, Cumhuriyetçi Trump'a oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 41'e ulaşırken, Demokrat Biden'ı tercih edeceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 39'da kaldı.

Ankete katılanların yüzde 20'si ise kararsız olduğunu ya da oy vermeyi düşünmediğini beyan etti.

Öte yandan ülke genelindeki seçim anketlerini derleyen Real Clear Politics'te (RCP) yer alan ulusal anketlerde de Trump'ın az farkla da olsa Biden'ın önünde olduğu görünüyor.

RCP'de yer alan ülke geneli son 9 anketin ortalamasına göre Trump, oyların yüzde 45.2'sini alırken, Biden ise yüzde 44.8'de kaldı.

TRUMP YETERLİ DELEGE SAYISINA KOLAYCA ULAŞTI

5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ABD'de yapılan ön seçim sürecinde Demokratlarda Biden, Cumhuriyetçilerde ise Trump yeterli delege sayısına rahat bir şekilde ulaşmıştı.

Demokrat Parti'de resmi başkan adayının ilan edileceği parti kongresi 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da, Cumhuriyetçi Parti'de ise 15-18 Temmuz tarihleri arasında Milwaukee'de yapılacak.