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 | Sule Altinel

Trump 'saklanma zamanı' dedi, ABD 2 ülkeye saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD ordusu Yemen'i, ve Somali'yi vurdu. Yemen'deki saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Trump Somali'deki saldırıya ilişkin 'teröristlerin saklanma zamanı' olduğunu vurgulayarak Somali halkına çağrıda bulundu. İşte tüm detaylar...

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Trump 'saklanma zamanı' dedi, ABD 2 ülkeye saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 03:02
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 03:02

ABD, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD savaş uçakları Sana'nın batısındaki Beni Matar beldesindeki bir fabrikaya 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Trump 'saklanma zamanı' dedi, ABD 2 ülkeye saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump 'saklanma zamanı' dedi, ABD 2 ülkeye saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

SOMALİ'YE HAVA SALDIRISI

Trump, Somali'de "terör hedeflerini" vurduklarını belirterek, "Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteğimiz devam edecek. Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler." ifadelerini kullandı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, teröristlerin "saklanma zamanı" olduğunu belirterek, dünyanın en iyisi olan ABD askerlerinin onları bulacağını ve harekete geçeceğini kaydetti.

Trump, ABD askerlerinin DEAŞ'ı da 3 haftadan az sürede yok ettiğini iddia ederek, ABD askerlerini terör unsurlarını yok etmeleri için tekrar görevlendirdiğini kaydetti.

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