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 | Mutluhan Yildiz

Trump skandal Gazze sözlerine yenisini ekledi! 'İsrail neden vazgeçti anlamadım'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna müzakerelerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin davet edilmemesi konusunda, "Açık konuşmak gerekirse, onun müzakerelere katılması çok da kritik değil. Zelenski, davet edilmediğini söylediğinde bu durum öncelikli bir mesele değildi." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Gazze'ye yönelik skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. ABD Başkanı, "Gazze planı benim planım. ABD bu bölgenin sahibi olacak ve orada Hamas olmayacak. İsrail'in buradan neden vazgeçtiğini bilmiyorum" dedi.

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Trump skandal Gazze sözlerine yenisini ekledi! 'İsrail neden vazgeçti anlamadım'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 22:02

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News Radyo'ya verdiği röportajda, dış politika gündemini ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve Gazze'deki son durumu değerlendirdi. Gazze'yi ABD'nin "devralması" ve "yeniden inşa etmesine" yönelik planı konusunda açıklama yapan Trump, "Burası harika bir yer. İsrail'in buradan neden vazgeçtiğini bilmiyorum" dedi.

"GAZZE PLANI BENİM"

Trump, "Size bunu yapmanın yolunu söyleyeceğim, Gazze planı benim planım. Bence gerçekten işe yarayan plan bu. Ama bunu zorlamıyorum, sadece arkama yaslanıp bunu tavsiye ediyorum. ABD bu bölgenin sahibi olacak ve orada Hamas olmayacak. Sonra orayı geliştireceğiz. Planımın iyi olduğunu düşünüyorum. Onları çıkarıp başka yere taşırsınız, güzel ve kalıcı yerler inşa edersiniz ve sonra Gazze Şeridi'ni alırsınız" ifadelerini kullandı.

Trump: İsrail, Gazze'de başladığı işi bitirmeli ve hızlı bir sonuca varmalı | Euronews

"İSRAİL BURADAN NEDEN VAZGEÇTİ?"

Gazze Şeridi’ndeki halka seçim hakkı verildiği takdirde bölgeyi terk etmek isteyeceklerini iddia eden Trump, "Burası harika bir yer. İsrail'in buradan neden vazgeçtiğini bilmiyorum. Neden vazgeçtiler?" şeklinde konuştu.

Trump İsrail'in isteklerini bir bir yerine getiriyor

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI!

ABD Başkanı Trump, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili de şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse Zelenski'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenski toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi çünkü şu ana kadar müzakerelerde çok kötü bir iş çıkardı.

Trump: Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum

Ne zaman 'Bu Rusya'nın suçu değil.' desem, yalan haberciler tarafından eleştiriliyorum ama size söylüyorum, Biden da Zelenski de birçok yanlış şey söyledi, sonra çok daha büyük ve güçlü biri tarafından saldırıya uğradılar. Putin anlaşma yapmak zorunda değildi, istese tüm ülkeyi ele geçirebilirdi.

Yıllardır bu süreci izliyorum ve onun kartsız pazarlık yapmasını izliyorum. Onun elinde kart yok. Bundan bıkarsınız. Ben bıktım. (Putin) Sadece benim yüzümden konuşmak istiyor. Ben işin içinde olmasaydım, birbirleriyle konuşuyor olmazlardı. Ben olmasaydım Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ederdi."

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