Trump, suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde! Yeni yardımcısını da tanıttı

16 Temmuz 2024 06:28 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 06:30

Trump'a bir müjdeli haber de "gizli belge" davasından geldi

Trump'a bir müjdeli haber de "gizli belge" davasından geldi

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminden sonra Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nin açılış gecesinde ilk büyük kongresini düzenledi.

YENİ YARDIMCISI JD VANCE'I TANITTI

Milwaukee'deki mitingde sağ kulağında bir bandajla halkın karşısına çıkan Trump, dün Cumhuriyetçiler tarafından resmen başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından çıktığı kürsüde büyük coşkuyla karşılandı.

Suikast girişiminin hemen ardından yumruğunu havaya kaLdırarak kalabalığa "War (Savaş)" diye bağıran Trump'ı, cumhuriyetçi seçmenler tarafından aynı nidalarla bağrına bastı. Trump mitingde Ohio'dan Senatör JD Vance'i de başkan yardımcısı adayı olarak gösterdi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.