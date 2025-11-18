Menü Kapat
19°
Trump Suudi Arabistan'a F-35 uçağı satacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gelişinin öncesinde açıklamalarda bulundu. Trump övgüyle bahsettiği Suudilere F-35 uçağı satacaklarını açıkladı.

Trump Suudi Arabistan'a F-35 uçağı satacak
Veliaht Prensi 'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanan Başkanı Donald , Suudi Arabistan'a savaş uçağı satmaya hazır olduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak ABD Başkanı Trump, F-35'lerle ilgili açıklama yaptı.

Trump Suudi Arabistan'a F-35 uçağı satacak

F-35'LERİ SATACAĞIZ

Trump, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. (Suudilere) F-35'leri satacağız." şeklinde konuştu.

Trump Suudi Arabistan'a F-35 uçağı satacak

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Riyad'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle 'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.

