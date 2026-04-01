Dünya

Editor
 | Banu İriç

Trump tarih verdi: İran savaşıyla ilgili son durumu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a başlattıkları savaşla ilgili olarak gazetecilerin sorularını cevapladı. Asıl amaçlarına ulaştıklarını söyleyen Trump çekilecekleri vakitle ilgili tarih verdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.04.2026
saat ikonu 01:45
|
GÜNCELLEME:
01.04.2026
saat ikonu 01:49

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını ne zaman bitireceği ile ilgili açıklama yaptı.Beyaz Saray'da düzenlediği başkanlık kararnamesi imza törenine katılan Trump, İran'da rejim değişikliğini gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

"İKİ ÜÇ HAFTA İÇİNDE ÇEKİLECEĞİZ"

Trump, "ABD, İran'daki savaşı ne zaman bitirecek?" şeklindeki bir soruya, "Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz." diye yanıt verdi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı ile hiçbir işinin olmadığını ve boğazdan geçecek petrole ihtiyacı olan ülkelerin bu konuda adım atması gerektiğini savunan Trump, "Çok yakında oradan (İran’dan) ayrılacağız. Fransa ya da başka bir ülke petrol ya da doğal gaz almak isterse, Hürmüz Boğazı’ndan geçip oraya doğru gidecekler ve kendi başlarının çaresine bakabilecekler. Bizim bununla bir ilgimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD olarak asıl amaçları olan "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" hedefine ulaştıklarını savunan Trump, Tahran'ın bir daha asla nükleer silaha sahip olamayacağını iddia etti.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Trump, "İran’da rejim değişikliğini çoktan gerçekleştirdik. Bir rejimi devirdik, sonra ikinci rejimi de devirdik. Şimdi çok farklı bir grup insan var. Bence çok daha makuller, çok daha az radikaller." yorumunu yaptı.

