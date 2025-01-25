Trump ve Elon Musk arasında ilk gerilim

25 Ocak 2025 11:32 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:37

Trump, Elon Musk’ın yapay zeka projesine yönelik eleştirilerini “kişisel husumet” olarak nitelendirdi. 500 milyar dolarlık dev proje için “Parayı onlar koyuyor, çok zengin insanlar” diyerek iddiaları reddetti. Musk ve Altman arasındaki gerilim ise büyüyor.

ABD​ Başkanı Donald Trump, teknoloji dünyasının dev isimlerinden Elon Musk ve Sam Altman arasındaki sert tartışmayı umursamaz bir tavırla karşıladı. Tartışma, Trump’ın salı günü duyurduğu 500 milyar dolarlık dev yapay zeka (AI) projesiyle ilgiliydi. Musk, projeye dahil olan şirketlerin bu yatırımı karşılayacak maddi güce sahip olmadığını iddia etmişti.

Trump ise perşembe günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Elon, projede yer alan birini sevmiyor. Bu, kişisel bir mesele” diyerek iddiaları önemsemedi. Trump’ın, Musk’ın hedef aldığı kişinin OpenAI CEO’su Sam Altman olduğu tahmin ediliyor.

“Onlar Çok Zengin İnsanlar”

Trump, Musk’ın “SoftBank’ın elinde 10 milyar dolar bile yok” şeklindeki eleştirilerine karşı, “Parayı onlar koyuyor, hükümetin projeye finansal bir katkısı yok. Bu insanlar çok zengin, umarım söylediklerini başarabilirler” dedi.





Trump’ın duyurduğu “Stargate” isimli proje, yapay zeka altyapısını geliştirmek için ABD merkezli bir şirket kurmayı hedefliyor. SoftBank, OpenAI ve Oracle, projeye başlangıçta 100 milyar dolar, ilerleyen yıllarda ise 500 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Musk ve Altman Arasındaki Gerilim

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden Altman ve Trump’ı hedef alan paylaşımlar yaptı. Musk, Altman’ın geçmişte Trump’a yönelik eleştirilerini yeniden gündeme getirdi. Öte yandan Musk, OpenAI’ye açtığı dava kapsamında, şirketin kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olma misyonundan saptığını ve ileri teknolojisini yalnızca özel müşterilere sunduğunu iddia ediyor.

Beyaz Saray’dan Tepki

Musk’ın eleştirilerine Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de tepki gösterdi. Leavitt, Fox News’e verdiği röportajda, “Amerikan halkı, Başkan Trump ve bu CEO’ların söylediklerine güvenmeli” diyerek projeye destek verdi.

Kişisel Husumet Mi, Ekonomik Gerçekler Mi?

Musk’ın, yapay zeka projesine dair eleştirilerinin kişisel bir husumetten mi kaynaklandığı yoksa ekonomik gerçeklere mi dayandığı hala tartışma konusu. Ancak Trump, Stargate projesi için kararlı görünüyor ve projeye dahil olan şirketlerin uzun vadeli yatırımları için umutlu. Halk ise bu büyük projenin ne kadar başarılı olacağını ve gerçekten yapay zeka dünyasında bir devrim yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.