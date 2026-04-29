Trump ve Putin arasında dostane temas: Ukrayna ile ateşkes tarihi verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen 1,5 saatlik telefon trafiğinin detayları açıklandı. Ukrayna'da ateşkes ihtimalinden İran nükleer krizine kadar pek çok kritik başlığın ele alındığı görüşmede, Trump'ın Ukrayna konusunda anlaşmaya çok yakın olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Trump ve Putin arasında dostane temas: Ukrayna ile ateşkes tarihi verildi
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ve ABD Başkanı Donald arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin, "Rusya, krize barışçıl bir çözüm bulmak için diplomatik çabalara her türlü yardımı sağlamaya kararlıdır ve nükleer programı etrafındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan çeşitli öneriler sunmuştur" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde İran krizi, Ukrayna'daki durum ve Rus-Amerikan ilişkilerinin ele alındığını belirtti.
Putin, Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak her türlü siyasi suikasta karşı olduğunu belirtti.
Görüşmede Hürmüz Boğazı krizi ele alındı; Putin, ABD ve İsrail'in yeniden güç kullanmasının vahim sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.
Rusya, İran nükleer programı etrafındaki anlaşmazlıkları çözmek için diplomatik çabalara her türlü yardımı sağlamaya kararlı olduğunu ve çeşitli öneriler sunduğunu belirtti.
Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın çok yakın olduğuna inandığını ifade etti.
Putin, 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle Ukrayna'ya yönelik ateşkes ilan edebileceği düşüncesini Trump'a aktardı ve Trump bu girişimi desteklediğini söyledi.
Liderler, Rus-Amerikan ilişkilerinde ekonomi ve enerji sektörlerinde karşılıklı yarar sağlayacak projelerin potansiyelinden bahsetti.
PUTİN VE TRUMP ARASINDA DOSTANE TEMAS

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Uşakov, liderlerin yaklaşık 1,5 saat boyunca görüşme yaptığını ve temasların dostane bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Putin cümlelerine 25 Nisan tarihinde Washington Hilton Oteli'nde kendisine (Trump'a) yönelik suikast girişimine karşı destek sözleriyle başladı. Neyse ki Donald Trump ve eşi saldırıdan zarar görmeden kurtuldu. Başkan özellikle siyasi suikastin her türlüsüne karşı olduğunu söyleyerek saldırıyı kınadı" dedi.

"ABD VE İSRAİL'İN YENİDEN GÜÇ KULLANMASI SON DERECE VAHİM SONUÇLAR DOĞURUR"

Uşakov, Putin ve Trump'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi ele aldığını vurgulayarak, "Putin, Trump'ın İran'la ateşkesi uzatma kararının doğru bir karar olduğuna dikkat çekti. Bu, müzakereler için bir fırsat sağlayacak ve genel olarak durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı, ABD ve İsrail'in yeniden güç kullanması durumunda bunun yalnızca İran ve komşuları için değil, tüm uluslararası toplum için de kaçınılmaz ve son derece vahim sonuçlar doğuracağına ve elbette muhtemel bir kara harekatının kabul edilemez ve tehlikeli bir adım olduğuna dikkat çekti" bilgilerini aktardı.

"RUSYA, İRAN NÜKLEER PROGRAMI ETRAFINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMEYİ AMAÇLAYAN ÇEŞİTLİ ÖNERİLER SUNDU"

Uşakov, Rus görüşmede Rus tarafının krizin çözümünde her türlü diplomatik çabalara hazır olduğunun da vurgulandığını belirterek, "Rusya, krize barışçıl bir çözüm bulmak için diplomatik çabalara her türlü yardımı sağlamaya kararlıdır ve İran nükleer programı etrafındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan çeşitli öneriler sunmuştur. Bu amaçla, İran temsilcileri, Basra Körfezi ülkelerinin liderleri, İsrail ve elbette Amerikan müzakere ekibiyle temaslar aktif bir şekilde sürdürülecektir. Trump askeri harekatın tamamlanma aşamasının sonuçlarına ilişkin değerlendirme ve İran yönetiminin içinde bulunduğu zor duruma yönelik görüşmelerini dile getirdi" dedi.

"TRUMP, UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMAYI SONA ERDİRECEK BİR ANLAŞMANIN ÇOK YAKIN OLDUĞUNA İNANIYOR"

Görüşmede 'daki krizin de ele alındığını vurgulayan Uşakov, "Ukrayna krizinin çözümüne dair ABD Başkanı, çatışmanın hızla sonlandırılmasının önemine dikkat çekerek bunun için hazır olduklarını söyledi. Temsilcileri, hem Moskova hem de Kiev ile müzakerelerini sürdürecek. Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın çok yakın olduğuna inanıyor. Trump'ın talebi doğrultusunda Başkan Putin cephe hattındaki son gelişmelere ilişkin durumu aktardı. Rus birliklerinin stratejik konumları elinde tuttuğunu ve düşman saldırılarını geri püskürttüğünü söyledi. Ayrıca, 2025 yılının başından bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya 20 binden fazla asker cenazesi teslim ettiğini söyledi. Hem Putin hem de Trump, Avrupalıların kışkırtması ve desteğiyle çatışmayı uzatma politikası yürüten Zelenskiy liderliğindeki Kiev rejiminin tutumuna dair benzer değerlendirmelerde bulundular. Rus lider, Kiev'in Rus topraklarındaki tamamen sivil hedeflere saldırarak açıkça terörist yöntemlere başvurduğunu doğrudan ifade etti" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA GEÇİCİ ATEŞKES İHTİMALİ

Yuri Uşakov, 9 Mayıs'ta Rusya'da 2. Dünya Savaşı galibiyeti çerçevesinde kutlanan Zafer Bayramı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya karşı ilan edebileceğine ilişkin düşüncesini de Trump'a aktardığını ekleyerek, "Başkanımız, özel askeri operasyonun hedeflerine her halükarda ulaşılacağını yeniden teyit etti. Ancak her şart altında bunun müzakerelerle sonuca bağlanabileceğini tercih ettiğini iletti. Trump, Rusya'nın geçtiğimiz Paskalya Bayramı ateşkesinden övgüyle bahsetti. Buna karşı Putin, Amerikalı mevkidaşına Zafer Günü kutlamaları için de ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu bildirdi. Trump bu girişimi desteklediğini söyledi" bilgilerini aktardı.

Yuri Uşakov, liderlerin Rus-Amerikan ilişkilerini de ele aldığını söyleyerek, "Rus-Amerikan ilişkileri ile ilgili bölümde her iki taraf da ekonomi ve enerji sektörlerinde karşılıklı yarar sağlayacak projelerin büyük potansiyelinden bahsetti" dedi.

