Trump ve Putin arasında kritik anlaşma: İsteğimi kabul etti, 1 hafta saldırı yok

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı ve Hamas ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Trump, kabine toplantısı öncesinde yaptığı basın açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti" dedi.

HAMAS AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok kişi Hamas'ın silah bırakmayacağını söylüyordu. Hamas silah bırakacak gibi gözüküyor" dedi.