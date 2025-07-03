Trump yeniden Rusya-Ukrayna barışı için harekete geçti: Rus lider Putin ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yeniden harekete geçti. Trump, bugün Rus lider Vladimir Putin ile yarın ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için bir kez daha Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün görüşecek olan Trump, yarın ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le konuşacak.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesinin öncesinde herhangi bir açıklama yapılmayacağını bildirmişti. Peskov, görüşme olması durumunda detayların görüşme sonrası yapılacağını ifade etmişti.

PUTİN, TRUMP'I ARAYACAK MI?

Peskov bir basın mensubunun Putin'in 4 Temmuz'daki ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla Trump'ı arayıp tebrik edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya "Bu tür telefon görüşmelerini hiçbir zaman önceden duyurmuyoruz ve bu gerçekleştiğinde sizi bilgilendireceğiz" cevabını vermişti.

Putin ve Trump, 12 Şubat ve 18 Mart’ta da telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.