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 | Berrak Arıcan

Trump yine Gazze'de soykırımı kabul etmedi! Rusya'ya da mesajını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını soykırım olarak görmediğini belirtti ve "Onlar savaş halindeler" dedi. Rusya'ya dair de açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

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Trump yine Gazze'de soykırımı kabul etmedi! Rusya'ya da mesajını verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:24

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletindeki Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. 'ndeki duruma ilişkin konuşan Trump, 'in saldırılarını soykırım olarak görüp görmediği sorusuna, "Bence öyle değil. Onlar savaş halindeler" cevabını verdi.

''KİMSENİN AÇLIKTAN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ''

Bölgedeki açlık krizine değinen , ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yiyecek sağlamak için çalıştığını belirterek, "İnsanların doyurulmasını istiyoruz. İsrail'in onları doyurmasını istiyoruz. İnsanların aç kalmasını, açlıktan ölmesini istemiyoruz" dedi.

Trump yine Gazze'de soykırımı kabul etmedi! Rusya'ya da mesajını verdi

TRUMP'IN TEMSİLCİSİ RUSYA'YA GİDİYOR

ile ilişkiler hakkında da konuşan ABD Başkanı Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ile yaşanan gerilimin ardından konuşlandırdığı iki nükleer denizaltının artık "bölgede" olduğunu söyledi. Trump, denizaltıların nükleer enerjiyle mi çalıştığını yoksa nükleer silah mı taşıdığını belirtmedi. ABD ordusu tarafından gizli tutulan konuşlanma yerleri hakkında da ayrıntı vermedi.

Trump yine Gazze'de soykırımı kabul etmedi! Rusya'ya da mesajını verdi

ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı ziyaret edeceğini açıklayan Trump, "Sanırım gelecek hafta, Çarşamba ya da Perşembe günü ziyarette bulunacak" ifadelerini kullandı.

Witkoff'un Moskova'ya hangi mesajı ileteceği ve Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmak için yapabileceği bir şey olup olmadığı sorusunu cevaplayan Donald Trump, "Evet, insanların öldürülmeyeceği bir anlaşma yapsın" diye konuştu.

GÜMRÜK VERGİLERİ HALK İÇİN

ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerine değinen Trump, "Ülkemizin halkına bir dağıtım ya da temettü yapılabilir" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donlad Trump gazetecilere ayrıca, 3 ya da 4 gün içinde Çalışma İstatistikleri Bürosu'na yeni bir başkan atayacağını söyledi.

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ETİKETLER
#İsrail
#gazze şeridi
#orta doğu
#Donald Trump
#Rusya
#Nükleer Denizaltı
#Açlık Kriz
#Dünya
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