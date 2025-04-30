Trump yine şaşırttı: Papa olmak isterdim

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya esprili bir dille, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu" cevabını verdi. Trump'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francesco için 26 Nisan Cumartesi günü Vatikan'da dünya liderlerini bir araya getiren bir cenaze töreni düzenlendi. Dünyanın gündeminde olan Papa'nın ölümü Beyaz Saray'da da gazetecilerin gündeminde yer aldı.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili sorduğu soruya esprili bir dille, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. Bilmiyorum. Bir tercihim yok. Ama şunu söylemeliyim ki New York adında bir yerden çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

ABD Başkanı'nın esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Beyaz Saray'ın yönettiği bazı X hesapları da Trump'ın söz konusu videosunu paylaştı.