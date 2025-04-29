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 | Berrak Arican

Trump'ın 51. eyalet söylemleri gölgesinde Kanada'da seçim! Sonuçlar belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet olarak istemesinin ardından erken genel seçim yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Kanada'daki genel seçimi iktidardaki Liberal Parti lideri Mark Carney kazandı. Carney, zafer konuşmasında Trump'a yüklendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 12:57

Kanada'da yapılan genel seçimin ardından oy sayma işleminde sona gelindi. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre 43.5 oy oranıyla Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti seçimin galibi oldu. Liberal Parti yüzde 43.5 oy oranı ile iktidarını korurken, parlamentodaki 343 sandalyeden 168'ini elde etti ve henüz çoğunluğu sağlamak için gerekli olan 172 sandalyeye ulaşamadı.

Trump'ın 51. eyalet söylemleri gölgesinde Kanada'da seçim! Sonuçlar belli oldu


Pierre Poilievre'in liderliğindeki Muhafazakar Parti 41.4 oy oranı ve 144 sandalye ile ikinci, Quebec Bloku Partisi ise yüzde 6.4 oy oranı ve 23 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı.

Trump'ın 51. eyalet söylemleri gölgesinde Kanada'da seçim! Sonuçlar belli oldu

ZAFER KONUŞMASINDA TRUMP ELEŞTİRİSİ

Geçtiğimiz ay Liberal Parti liderliğini eski Başbakan Justin Trudeau'dan devralan 60 yaşındaki Mark Carney, seçimin ardından destekçilerine hitap etti. Carney zafer konuşmasına, "Bir sorum var. Kimler hazır? Kim benimle birlikte Kanada için ayağa kalkmaya hazır? Kim Kanada'yı güçlü bir şekilde inşa etmeye hazır?" sözleriyle başladı. Carney, "Pierre Poilievre'yi ikimizin de sevdiği ülkeye olan bağlılığı, zorlu, adil ve iyi mücadelesi nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Kanadalılar için birlikte çalışarak hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Carney, parlamentodaki tüm partilerle yapıcı bir şekilde çalışacağını söyledi.

Trump'ın 51. eyalet söylemleri gölgesinde Kanada'da seçim! Sonuçlar belli oldu

''ÜLKEMİZİ İSTİYOR, BUNLAR BOŞ TEHDİTLER DEĞİL''

Carney, ABD Başkanı Donald Trump’a yüklenerek, "Aylardır uyardığım gibi ABD bizim topraklarımızı, kaynaklarımızı, suyumuzu, ülkemizi istiyor. Bunlar boş tehditler değil. Başkan Trump bizi bölmeye çalışıyor ki bize sahip olabilsin. Bu asla, asla olmayacak. Trump ile masaya oturduğumda iki egemen ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik ilişkisini görüşeceğim. Kanadalıların refahı için ABD’den başka birçok seçeneğimiz olduğunun bilincinde olacağız. Burası Kanada ve burada ne olacağına biz karar veririz" şeklinde konuştu.

Trump'ın 51. eyalet söylemleri gölgesinde Kanada'da seçim! Sonuçlar belli oldu

''TARİHİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİNDEYİZ''

Carney, "Kanada için en iyi anlaşmayı elde etmek için elimizden gelen her şeyle karşılık vereceğiz. Çalışanlarımızı ve işletmelerimizi koruyacağız ve her şeyden önce harika ülkemiz için bağımsız bir gelecek inşa edeceğiz. Dünyanın en harika ülkesini daha da iyi hale getirecek bir gelecek. Birlikte değerlerimize layık bir Kanada inşa edeceğiz. Güçlü, bağımsız ve daimi bir Kanada inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 51. eyalet söylemleri gölgesinde Kanada'da seçim! Sonuçlar belli oldu

Carney, "Bir kez daha tarihin dönüm noktalarından birindeyiz. ABD ile olan eski ilişkimiz, giderek artan entegrasyona dayalı bir ilişki sona erdi. ABD tarafından desteklenen açık küresel ticaret sistemi, Kanada'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dayandığı bir sistem. Mükemmel olmasa da on yıllardır ülkemize refah sağlayan bir sistem sona erdi. Bunlar trajedi ama aynı zamanda yeni gerçekliğimiz. Amerikan ihanetinin şokunu atlattık. Anca aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Kendimize bakmalıyız ve her şeyden önce birbirimize sahip çıkmalıyız" dedi. Carney, Trump'ın Kanada'yı istediğini hatırlattığında kalabalık sık sık "Hayır, Asla" şeklinde slogan attı.

Trump'ın 51. eyalet söylemleri gölgesinde Kanada'da seçim! Sonuçlar belli oldu

AZINLIK HÜKÜMETİ KURULABİLİR

Avam Kamarası'nda 343 sandalye bulunuyor. Çoğunluk için gereken 172 sandalyeye ulaşamayan bir partinin iktidarda kalmak için muhalefet milletvekillerinin desteğiyle azınlık hükümeti kurması gerekiyor. Carney'in hükümeti kurmak için muhalefet milletvekilleriyle müzakere masasına oturup oturmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Trump'ın 51. eyalet söylemleri gölgesinde Kanada'da seçim! Sonuçlar belli oldu


Kanada’da eski Başbakan Justin Trudeau’nun istifasının ardından görevi devralan Mark Carney erken genel seçim kararı almış, 28 milyon seçmen sandık başına gitmişti.

Trump'ın 51. eyalet söylemleri gölgesinde Kanada'da seçim! Sonuçlar belli oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump neden Kanada'yı tehdit ediyor?
Trump, ABD'nin en büyük sınır komşusu olan Kanada'nın 51. eyalet olması gerektiği ve sınırın yapay olduğu iddiasında bulunuyor. Trump, ABD'nin Kanada'yı korumak için milyarlarca dolar harcadığını öne sürerek Kanada'dan ithalatı yapılan arabalara, kereste ve süt ürünlerine dikkati çekiyor. Meksika gibi Kanada da Trump yönetiminde yüzde 25 gümrük vergisiyle yüz yüze gelmeye hazırlanıyor. Malikanesinin bulunduğu Mar-a-Lago'daki basın toplantısında ise Trump, Meksika ve Kanada sınırlarından geçen uyuşturucuya vurgu yaptı.
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