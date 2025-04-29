Trump yine yaptı yapacağını: Beyaz Saray'ın bahçesine gül yerine sabıkalı göçmen posterleri

İkinci dönem başkanlığında göçmen politikası nedeniyle eleştirilen Donald Trump bu kez de Beyaz Saray'ı sabıkalı göçmen bahçesine çevirdi.

İzlediği göçmen politikası nedeniyle sıklıkla eleştirilen Donald Trump son hamlesiyle yine adından söz ettirdi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde ve çevresindeki çimlerin üzerinde sabıkalı göçmenlerin fotoğraflarını sergiledi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından gözaltına alınan suça karışmış düzensiz göçmenlerin bilgilerini de verdi.

ABD'nin başkentindeki görüntüler, Başkan Donald Trump'ın görevdeki ilk 100 gününde, düzensiz göçmenlerle mücadele konusuna verdiği önceliği göstermesi açısından dikkati çekti.​​​​​​​

SUÇLARIN TANIMI DA İFŞA EDİLDİ

Beyaz Saray'ın çevresini kaplayan posterlerde, gözaltına alınan 100 düzensiz göçmenin sabıka fotoğrafının altında ABD'de yasa dışı olarak bulundukları ve işledikleri yüz kızartıcı suçların tanımına yer verildi.

Sınır dışı edilme ihtimalleri yüksek olan zanlıların fotoğraflarının altındaki suç bölümünde, tecavüz, cinayet ve adam kaçırma gibi birçok ağır suça karıştıkları yer aldı.

SINIR DIŞI SÖZÜ VERMİŞTİ

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinden sonra, ABD'de yasa dışı olarak bulunan düzensiz göçmenleri sınır dışı etme sözü vermiş ve bunu başkanlığının temel konularından biri haline getirmişti.