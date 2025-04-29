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 | Berrak Arican

Trump yine yaptı yapacağını: Beyaz Saray'ın bahçesine gül yerine sabıkalı göçmen posterleri

İkinci dönem başkanlığında göçmen politikası nedeniyle eleştirilen Donald Trump bu kez de Beyaz Saray'ı sabıkalı göçmen bahçesine çevirdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 11:28

İzlediği göçmen politikası nedeniyle sıklıkla eleştirilen Donald Trump son hamlesiyle yine adından söz ettirdi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde ve çevresindeki çimlerin üzerinde sabıkalı göçmenlerin fotoğraflarını sergiledi.

Trump yine yaptı yapacağını: Beyaz Saray'ın bahçesine gül yerine sabıkalı göçmen posterleri

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından gözaltına alınan suça karışmış düzensiz göçmenlerin bilgilerini de verdi.

Trump yine yaptı yapacağını: Beyaz Saray'ın bahçesine gül yerine sabıkalı göçmen posterleri

ABD'nin başkentindeki görüntüler, Başkan Donald Trump'ın görevdeki ilk 100 gününde, düzensiz göçmenlerle mücadele konusuna verdiği önceliği göstermesi açısından dikkati çekti.​​​​​​​

Trump yine yaptı yapacağını: Beyaz Saray'ın bahçesine gül yerine sabıkalı göçmen posterleri

SUÇLARIN TANIMI DA İFŞA EDİLDİ

Beyaz Saray'ın çevresini kaplayan posterlerde, gözaltına alınan 100 düzensiz göçmenin sabıka fotoğrafının altında ABD'de yasa dışı olarak bulundukları ve işledikleri yüz kızartıcı suçların tanımına yer verildi.

Trump yine yaptı yapacağını: Beyaz Saray'ın bahçesine gül yerine sabıkalı göçmen posterleri

Sınır dışı edilme ihtimalleri yüksek olan zanlıların fotoğraflarının altındaki suç bölümünde, tecavüz, cinayet ve adam kaçırma gibi birçok ağır suça karıştıkları yer aldı.

Trump yine yaptı yapacağını: Beyaz Saray'ın bahçesine gül yerine sabıkalı göçmen posterleri

SINIR DIŞI SÖZÜ VERMİŞTİ

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinden sonra, ABD'de yasa dışı olarak bulunan düzensiz göçmenleri sınır dışı etme sözü vermiş ve bunu başkanlığının temel konularından biri haline getirmişti.

Trump yine yaptı yapacağını: Beyaz Saray'ın bahçesine gül yerine sabıkalı göçmen posterleri
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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın ilk dönem göçmen politikaları nasıldı?
Trump, 27 Ocak 2017'de "Yabancı Teröristlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne Girişini Önleme" (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) başlığıyla bir yürütme emri imzaladı. 6 Mart’ta revize edilen bu yürütme emri, Suriyeli mültecilerin ABD’ye girişini süresiz, İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen’den gelenlerin ise 90 gün boyunca yasaklıyordu. ABD Başkanı bu dönemde ayrıca, ABD’nin mülteci yerleştirme programını 120 gün boyunca durdurma ve ülkesinin alacağı mülteci sayısını da 110 binden 50 bine düşürme kararı aldı. Trump'ın başkanlığı boyunca mahkemelerce yürütmesi durdurulan emirlerinin yerine yeniden farklı ülkeleri kapsayan emirler yayınlandı. Ancak Biden’ın 20 Ocak 2021’de göreve başlamasıyla tüm seyahat kısıtlamaları sonlandırıldı.
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