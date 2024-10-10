Trump yok artık dedirtti! “Gazze’ye gittim…”

10 Ekim 2024 10:40 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:41

Eski ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü dış politika odaklı bir röportaj yaptı. Bu röportajda, yine sıkça tekrarladığı yanlış iddialarını yineledi ve araya bazı yeni hatalar da ekledi. Sonuç olarak Trump, toplamda en az 11 kez yalan söyledi.

TRUMP’TAN GAZZE​ YALANI

Trump​ Hugh Hewitt ile yaptığı röportajda ilginç bir şekilde, Gazze'ye gittiğini öne sürdü. Trump’ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt, bu iddianın doğru olduğunda ısrarcı. Ancak Trump'ın Gazze ziyaretiyle ilgili tek bir ayrıntı bile vermekten kaçındı. Bu iddianın peşine düşen medya kuruluşları Trump’ın Gazze’ye gittiğine dair herhangi bir kanıt bulamadı; Trump başkan olduğu dönemde kesinlikle Gazze'ye gitmedi. Bu konu hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Aşağıda, Trump'ın röportajda yaptığı 11 kanıtlanabilir yanlış iddiaya hızlı bir bakış yer alıyor.

Terörist saldırılar: Trump, başkanlığı döneminde “bir terörist saldırımız bile olmadı” şeklindeki yanlış iddiasını tekrarladı. Başkanlığı sırasında kendisinin de konuştuğu birçok terörist saldırı gerçekleşti.

DAEŞ’in yenilgisi: Trump, başkanlığı döneminde DAEŞ​ terör örgütünün ortadan kaldırılmasının yıllar süreceği söylenmesine rağmen, “Ben onu bir ayda ortadan kaldırdım” şeklindeki yanlış iddiasını yineledi. Trump’ın tek başına bu başarıyı elde ettiğini söylemek bir yana, DAEŞ “hilafeti” başkanlığının iki yılı aşkın süresi sonunda tamamen ortadan kaldırıldı.

İran​ ve terör gruplarına fon: Trump, başkanlığı döneminde İran’ın terör gruplarına fon sağlamadığını yineledi: “Hiç para vermiyorlardı, çünkü paraları yoktu.” Trump’ın yaptırımları İran ekonomisi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmış olsa da, İran’ın ABD hükümeti tarafından terör grubu olarak tanımlanan örgütlere, örneğin Hizbullah ve Hamas’a fon sağlaması hiçbir zaman durmadı – Trump’ın kendi yönetimi bile 2020’de bu durumu kabul etti.

Çin’in İran’dan petrol alımları: Trump, Çin lideri Xi Jinping’i İran’dan petrol alımlarını durdurmaya zorladığını iddia eden yanlış iddiasını tekrarladı; Trump, “Geçti dedi. Herkes geçti. Hiç iş yapmadılar” şeklinde konuştu. Çin’in İran’dan petrol alımları 2019’da kısa süreliğine düştü, ancak hiçbir zaman tamamen durmadı ve Trump hâlâ başkanken hızla tekrar günlük yüz binlerce varil seviyesine çıktı.

Nükleer silahlar: Başkanlığı döneminde yaptığı yanlış bir iddiayı yineleyen Trump, “Tüm nükleer gücümüzü yeniden inşa ettim” dedi. Gerçekte, nükleer cephaneyi tamamen yeniden inşa etmedi, ancak ABD cephaneliğini modernize etme çabaları oldu. Bağımsız bir ABD nükleer silah politikası uzmanı olan Stephen Schwartz, Trump’ın bu iddialarının “tamamen gerçeklerden kopuk bir fantezi” olduğunu belirtti. Schwartz, “Trump, tüm nükleer gücümüzü yeniden inşa etmediği gibi, onun döneminde toplam operasyonel nükleer silah stoğu yaklaşık 100 silah azaldı!” dedi.

Küresel ısınma ve deniz seviyeleri: Trump, küresel ısınmanın tehdidini küçümseyerek deniz seviyelerinin “önümüzdeki 500 yıl içinde sadece 1/8 inç” yükseleceği şeklinde sıkça tekrarladığı yanlış iddiasının bir başka versiyonunu dile getirdi. Deniz seviyeleri şu anda yılda 1/8 inçten daha fazla yükseliyor.

Harris, göçmenler ve suç: Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in sınırdan 13.000 katil ve 425.000 suçluyu geçirdiği şeklindeki yanlış iddiasını tekrarladı. Trump’ın bahsettiği istatistikler, Biden-Harris yönetimi sırasında ülkeye giren kişilere dair değil; bu veriler, onlarca yıl boyunca, Trump’ın kendi başkanlık dönemi de dahil olmak üzere, birçok başkanlık dönemi boyunca geçen kişileri kapsıyor – bu durum, Eylül ayında CNN’e açıklama yapan İç Güvenlik Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Pelosi ve hisse senedi satışı: Trump, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Adalet Bakanlığı’nın Visa’ya açtığı davadan bir gün önce Visa hisse senedi sattığını yanlış bir şekilde iddia etti. Resmi bir açıklama, hissenin aslında Pelosi’nin eşi tarafından davadan iki buçuk ay önce satıldığını gösteriyor.

Biden ve yabancı gelir: Trump, Başkan Joe Biden’ın “Çin’den çok para aldığı” veya “tremendous amount of money” aldığı şeklindeki yanlış iddiasını tekrarladı. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri tarafından yıllardır süren soruşturmaların ardından, Biden’ın Çin’den herhangi bir ödeme aldığına dair hâlâ hiçbir kanıt bulunamadı.

Chris Wallace ve 2020: Trump, CNN’de görev yapan ve eski Fox News gazetecisi olan Chris Wallace’ın, 2020’de Wallace’ın yönettiği bir başkanlık tartışmasında kendisinin, Biden’a Moskova belediye başkanının eşinden aldığı iddia edilen ödeme hakkında soru sormasını engellediği şeklindeki yanlış iddiasını tekrarladı. Trump, “Ve Chris Wallace bana izin vermedi. (Biden) soruyu yanıtlayamadı. Chris Wallace araya girdi ve ‘Bunun hakkında konuşmayacağız’ dedi” şeklinde konuştu. Wallace bu tarz bir şey söylemedi. Tartışmanın transkripti Wallace’ın, Trump’ın bu soruyu sormasına engel olmak yerine, Biden’ın Trump’ın sorusuna yanıt vermesine olanak sağlamak için araya girdiğini gösteriyor.

Taliban’a teslim edilen askeri ekipmanlar: Trump, Biden ve Harris yönetiminde ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sırasında Taliban’a 85 milyar dolarlık askeri ekipman bırakıldığı şeklindeki yanlış iddiasını tekrarladı. Trump’ın verdiği rakam büyük bir abartıdır; Pentagon, bu ekipmanın yaklaşık 7,1 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor – 2005 ile 2021 yılları arasında Afgan güçlerine sağlanan yaklaşık 18,6 milyar dolar değerindeki ekipmanın bir parçası.