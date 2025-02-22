Trump, Zelenskiy'nin 9 Mayıs iddiasını reddetti!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen programda Ukrayna ile kıymetli maden anlaşmasının çok yakında yapılacağını duyurdu. Rusya-Ukrayna gerilimine de değinen Trump, Vladimir Putin ve Volodimir Zelenskiy’nin bir araya gelmek zorunda kalacağını ifade etti. Öte yandan, 9 Mayıs’ta Moskova’daki törenlere katılacağı yönündeki iddialara “Hayır” yanıtını verdi.

ZELENSKİY ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Zelenskiy Putin’in Rusya’nın 9 Mayıs 2. Dünya Savaşı anma töreni için Trump’ı Moskova’ya getirtmeye çalışacağını iddia etmişti.

"PUTİN'İN DİKTATÖR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?" DİYE SORULDU

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Trump, bunun için Rusya ile müzakerelere devam edecekleri mesajını verdi.

"Rusya Devlet Başkanı Putin'in diktatör olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir araya gelmeleri gerekeceğini düşünüyorum. Milyonlarca insanın öldürülmesini durdurmak istiyoruz. Bir ateşkes görmek ve anlaşmanın yapılmasını istiyorum. Bence anlaşmayı yapmak için bir şansımız var." diye konuştu.

Trump, Ukrayna ile kıymetli maden anlaşmasını yapmaya ne kadar yakın oldukları sorusuna, "Oldukça yakın" diye yanıt vererek şunları söyledi:

"Biz üç kat daha fazla para koyduk. Biz 300 milyar (dolar) koyduk. Onlar 100 milyar (dolar) koydular. Avrupa bunu kredi olarak verdi, Biden ise onlara sadece para verdi. Kredi yoktu, teminat yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani ya bir anlaşma imzalayacağız ya da onlarla sorun yaşayacağız. Bu yüzden teminat almak için bir anlaşma imzalayacağız, çünkü bunu yapmak zorundayız."