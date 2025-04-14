Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Trump, Zelenskiy'nin çağrıda bulunduğu kanala adeta ateş püskürdü, tehditler savurdu

Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katıldığı CBS kanalında yayımlanan '60 Dakika' isimli programın ardından ABD Başkanı Donald Trump kanala ateş püskürdü. Trump, kanalın "büyük bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump, Zelenskiy'nin çağrıda bulunduğu kanala adeta ateş püskürdü, tehditler savurdu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 16:06

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, CBS News kanalında yayımlanan '60 Dakika' isimli programa konuk oldu ve burada ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesine davet etti. Trump'a 'barış planı' kararından önce Ukrayna'ya gelmesini söyleyen Zelenskiy'nin ardından Trump kanalı hedef alarak tehditler savurdu.

Trump, Zelenskiy'nin çağrıda bulunduğu kanala adeta ateş püskürdü, tehditler savurdu

''AŞAĞILAYICI VE KARALAYICI''

Ukrayna ve Grönland odaklı yayınlar yapan programa dair sosyal medyada paylaşım yapan Trump, kanalın 'büyük bir bedel ödeyeceğini' söyledi. ABD Başkanı Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Neredeyse her hafta, 60 Dakika... "'Trump' adını aşağılayıcı ve karalayıcı bir şekilde anıyor, ancak bu hafta sonu 'yayın' hepsinin üstünde.”

Trump, Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brendan Carr'a seslenerek “yasadışı ve hukuka aykırı davranışları nedeniyle” CBS News'e azami para cezası ve ceza uygulaması çağrısında bulundu.

Trump, Zelenskiy'nin çağrıda bulunduğu kanala adeta ateş püskürdü, tehditler savurdu

KANALA DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan Trump, seçim dönemi rakibi olan Kamala Harris ile yaptığı röportajın montajı nedeniyle kanala 20 milyar dolarlık dava da açmıştı. Trump, röportajın Harris'i iyi gösterecek şekilde kurgulandığını öne sürmüştü.

Trump, Zelenskiy'nin çağrıda bulunduğu kanala adeta ateş püskürdü, tehditler savurdu

ZELENSKİY BU PROGRAMDAN TRUMP'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

Zelenskiy, katıldığı CBS News televizyonunun "60 Dakika" programında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Gelin, görün ve sonra savaşı nasıl bitireceğimize dair bir planla hareket edelim. Kiminle anlaşma yaptığınızı anlayacaksınız. Putin'in ne yaptığını anlayacaksınız" demişti.

Trump, Zelenskiy'nin çağrıda bulunduğu kanala adeta ateş püskürdü, tehditler savurdu

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Zelenskiy, Trump'ı "barış planı" hakkında karar vermeden önce Ukrayna'ya davet ederek, "Lütfen, herhangi bir karar ve herhangi bir müzakereden önce gelip halkımızı, sivilleri, savaşçıları, hastaneleri, kiliseleri ve yok edilen çocukları görün" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İran arasındaki müzakere İsrail'de büyük endişeye neden oldu! Netanyahu'yu korku sardı
Zelenskiy, Trump'ı Ukrayna'ya davet etti fakat 'tarih önemli' vurgusu yaptı
ETİKETLER
#ukrayna
#abd
#zelenskiy
#rusya-ukrayna savaşı
#trump
#truth social
#donald-trump
#Barış Planı
#Cbs News
#Cbs
#60 Dakika
#Yasa Dışı Davranış
#Federal İletişim Komisyonu
#Davalar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.