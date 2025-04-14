Trump, Zelenskiy'nin çağrıda bulunduğu kanala adeta ateş püskürdü, tehditler savurdu

Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katıldığı CBS kanalında yayımlanan '60 Dakika' isimli programın ardından ABD Başkanı Donald Trump kanala ateş püskürdü. Trump, kanalın "büyük bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, CBS News kanalında yayımlanan '60 Dakika' isimli programa konuk oldu ve burada ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesine davet etti. Trump'a 'barış planı' kararından önce Ukrayna'ya gelmesini söyleyen Zelenskiy'nin ardından Trump kanalı hedef alarak tehditler savurdu.

''AŞAĞILAYICI VE KARALAYICI''

Ukrayna ve Grönland odaklı yayınlar yapan programa dair sosyal medyada paylaşım yapan Trump, kanalın 'büyük bir bedel ödeyeceğini' söyledi. ABD Başkanı Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Neredeyse her hafta, 60 Dakika... "'Trump' adını aşağılayıcı ve karalayıcı bir şekilde anıyor, ancak bu hafta sonu 'yayın' hepsinin üstünde.”

Trump, Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brendan Carr'a seslenerek “yasadışı ve hukuka aykırı davranışları nedeniyle” CBS News'e azami para cezası ve ceza uygulaması çağrısında bulundu.

KANALA DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan Trump, seçim dönemi rakibi olan Kamala Harris ile yaptığı röportajın montajı nedeniyle kanala 20 milyar dolarlık dava da açmıştı. Trump, röportajın Harris'i iyi gösterecek şekilde kurgulandığını öne sürmüştü.

ZELENSKİY BU PROGRAMDAN TRUMP'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

Zelenskiy, katıldığı CBS News televizyonunun "60 Dakika" programında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Gelin, görün ve sonra savaşı nasıl bitireceğimize dair bir planla hareket edelim. Kiminle anlaşma yaptığınızı anlayacaksınız. Putin'in ne yaptığını anlayacaksınız" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Zelenskiy, Trump'ı "barış planı" hakkında karar vermeden önce Ukrayna'ya davet ederek, "Lütfen, herhangi bir karar ve herhangi bir müzakereden önce gelip halkımızı, sivilleri, savaşçıları, hastaneleri, kiliseleri ve yok edilen çocukları görün" demişti.