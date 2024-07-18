Trump'a suikast girişimi sonrası ABD'de bomba gündem: Biden yarıştan çekilme sinyalini verdi

18 Temmuz 2024 01:32 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 01:35

Son dönemlerde yaptığı gaflar ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'la zayıf canlı yayın performansının ardından zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanan ABD Başkanı Joe Biden, sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti.

Biden'ın, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.

Ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğuna işaret eden 81 yaşındaki Başkan, "Yaş sadece bilgelik getirir." dedi.

Biden, ülkesi için "iyi şeyler" yaptığını ve "daha yapılacak çok şey" olduğunu savunarak, adaylığını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir." mesajını verdi.

DEMOKRATLARDAN BASKI ARTIYOR

Diğer taraftan, Biden'ın çekilmesi için Demokratlardan baskı artmaya devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff de bugün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katıldı.

Schiff, "Kampanyadan çekilme kararı Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Biden'a "çekil çağrısı" yapan Demokrat sayısı 20'yi geçti.

HARRİS VE VANCE MÜNAZARA YAPACAK

Cumhuriyetçilerin başkan yardımcı adayı J.D Vance ve Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in 12 Ağustos'ta canlı yayına çıkarak münazara yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Demokratların Ulusal Kongresi'nin ise 19 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor, Şubat ayında yıllık bir muayenenin ardından Biden'ın "başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formda, sağlıklı, aktif, güçlü, 81 yaşında bir erkek" olduğunu yazmıştı.

SUİKAST GİRİŞİMİ İLK ANKETE YANSIDI

Öte yandan ABD'de yapılan en son ankette, Trump'ın seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"de (swing states) rakibi Biden'ın önüne geçtiği belirtildi.

The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koydu. Ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’da Trump’ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.

TİMES'TAN DİKKAT ÇEKEN KAPAK

Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle birlikte Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde kaybetme ihtimali tartışma konusu oldu. ABD merkezli dünyanın önde gelen haber ve politika dergisi Time, suikast girişiminin ardından bu durumu ortaya koyan bir kapak yayımladı.

Trump'ın saldırının ardından yumruğunuhavaya kaldırdığı fotoğrafı kapağına taşıyan Time, "Donald Trump, ülke gergin durumdayken hayatta kalmayı başardı" notunu paylaştı. Time, Haziran ayında gerçekleştirilen Trump-Biden düellosunun ardından yayımladığı kapakta ise, "Biden'a güle güle" sinyali vermişti.