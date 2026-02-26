Trump'ı, Robert de Niro'nun eleştirileri çıldırttı! ABD lideri ağzına geleni saydı

Dünyaca ünlü oyuncan Robert de Niro, Washington’daki National Press Club’ta düzenlenen ve Trump’ın Kongre konuşmasına alternatif olarak organize edilen “State of the Swamp” etkinliğinde ABD lideri Donald Trump'ı hedef aldı. De Niro, Trump'ın ülkeyi yok ettiğini söyledi ve ara seçimler için ABD halkını barışçıl protestolar için sokağa çağırdı.

Özetle

''SOKAKLARA ÇIKMAYA HAZIR OLUN''

Usta oyunca, ''Eğer ülkenizi seviyorsanız, bunu gösterme zamanı. Liderlerin hesap vermesini istiyorsanız, sokaklara çıkmaya hazır olun'' dedi. Ayrıca Trump'ın görev süresi dolduğunda, başkanlık koltuğunu bırakmayacağından da endişe duyduğunu ifade etti.

''HASTA, AKLINI KAÇIRMIŞ...''

Oscar ödüllü oyuncunun bu sözleri Trump'ı küplere bindirdi. Kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social'dan Robert de Niro'ya cevap veren Trump hakaretler savurdu. De Niro’yu 'hasta, aklını kaçırmış ve bunak kişi' olarak nitelendiren Trump, ABD’nin 'her zamankinden daha güçlü' olduğunu savundu.

Öte yandan ikili arasında sular uzun yıllardır devam ediyor. De Niro daha önce de Trump'ı hedef almış ve Trump aynı şekilde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirmişti.