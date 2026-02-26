Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Trump'ı, Robert de Niro'nun eleştirileri çıldırttı! ABD lideri ağzına geleni saydı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini hedef alan Oscar ödüllü oyuncu Robert de Niro'ya ağzına geleni saydı. Trump, usta oyuncuyu ''hasta, akılını kaçırmış'' sözleriyle hedef aldı.

Trump'ı, Robert de Niro'nun eleştirileri çıldırttı! ABD lideri ağzına geleni saydı
Haber Merkezi
GİRİŞ:
26.02.2026
14:32
26.02.2026
26.02.2026
14:34

Dünyaca ünlü oyuncan , Washington’daki National Press Club’ta düzenlenen ve Trump’ın Kongre konuşmasına alternatif olarak organize edilen “State of the Swamp” etkinliğinde lideri 'ı hedef aldı. De Niro, Trump'ın ülkeyi yok ettiğini söyledi ve ara seçimler için ABD halkını barışçıl protestolar için sokağa çağırdı.

HABERİN ÖZETİ

Trump'ı, Robert de Niro'nun eleştirileri çıldırttı! ABD lideri ağzına geleni saydı

Robert De Niro, Washington'da Trump'ı hedef aldığı bir etkinlikte ülkeyi yok ettiğini söyleyerek halkı ara seçimler için sokağa çıkmaya çağırdı; Trump ise De Niro'ya sosyal medyadan hakaretlerle karşılık verdi.
Robert De Niro, "State of the Swamp" etkinliğinde ABD lideri Donald Trump'ı hedef aldı.
De Niro, Trump'ın ülkeyi yok ettiğini savundu ve halkı ara seçimler için barışçıl protestolara çağırdı.
De Niro, Trump'ın görev süresi dolduğunda başkanlık koltuğunu bırakmayacağından endişe duyduğunu belirtti.
Donald Trump, Truth Social'dan De Niro'ya 'hasta, aklını kaçırmış ve bunak' diyerek hakaretlerle karşılık verdi.
İkili arasındaki bu gerginlik uzun yıllardır devam ediyor.
Trump'ı, Robert de Niro'nun eleştirileri çıldırttı! ABD lideri ağzına geleni saydı

''SOKAKLARA ÇIKMAYA HAZIR OLUN''

Usta oyunca, ''Eğer ülkenizi seviyorsanız, bunu gösterme zamanı. Liderlerin hesap vermesini istiyorsanız, sokaklara çıkmaya hazır olun'' dedi. Ayrıca Trump'ın görev süresi dolduğunda, başkanlık koltuğunu bırakmayacağından da endişe duyduğunu ifade etti.

''HASTA, AKLINI KAÇIRMIŞ...''

Oscar ödüllü oyuncunun bu sözleri Trump'ı küplere bindirdi. Kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social'dan Robert de Niro'ya cevap veren Trump hakaretler savurdu. De Niro’yu 'hasta, aklını kaçırmış ve bunak kişi' olarak nitelendiren Trump, ABD’nin 'her zamankinden daha güçlü' olduğunu savundu.

Trump'ı, Robert de Niro'nun eleştirileri çıldırttı! ABD lideri ağzına geleni saydı

Öte yandan ikili arasında sular uzun yıllardır devam ediyor. De Niro daha önce de Trump'ı hedef almış ve Trump aynı şekilde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirmişti.

