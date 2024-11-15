Trump'ın A takımı belli oluyor: Sağlık Bakanlığına aşı karşıtı aday

15 Kasım 2024 04:30 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 04:39

ABD'nin yeni Başkanı seçilen Trump, görevi devraldığında beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri belirliyor. Trump Sağlık Bakanlığına, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdi.

Biden ile görüşen Trump'tan ilk yorum: Çok iyiydi, gerçekten keyif aldık

Biden ile görüşen Trump'tan ilk yorum: Çok iyiydi, gerçekten keyif aldık

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'daki başkanlık seçimini, Demokrat rakibi Kamala Harris​'i yenerek kazanan Donald Trump​, 47. Başkan oldu. Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, kabinesini oluşturma çalışmalarına devam ediyor.

Trump'ın 20 Ocak 2025'te başlayacağı ikinci başkanlık dönemi için kurduğu kabinede, Başkan Yardımcısı JD Vance hariç 25 isim yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞINA AŞI​ KARŞITI KENNEDY

Donald Trump, kabinesinde görev alacak önemli bir ismi daha kamuoyuna duyurdu. Trump, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na aday göstereceğini açıkladı.

Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum." diye yazdı.

Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" belirten Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine olan inancını vurguladı.

Trump, "HHS, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş, bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Trump'ın mitinglerinde sık sık boy göstererek büyük alkış alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.

ESKİ ABD BAŞKANI KENNEDY'NİN YEĞENİ

ABD başkanlığı aday adayı olan Kennedy, Trump'a desteğini açıklayarak "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganını "Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Yap" (MAHA) şeklinde kendine uyarlamıştı. Kennedy, eski ABD başsavcısı ve senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve eski ABD başkanı John F. Kennedy ile senatör Ted Kennedy'nin yeğeni.

ADAY GÖSTERİLEN İSİMLER

Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığına Florida senatörü Marco Rubio'yu, Adalet Bakanlığına ise Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdi. Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne ise eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard aday gösterildi.

25 ismin yer alacağı kabinede ABD'li milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy, Hükümet Verimliliği Bakanlığını yönetecek.

Trump, Ortadoğu Özel Temsilciliği görevini ise emlak zengini Steve Witkoff'a emanet edeceğini açıkladı.

Kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday gösteren Trump, İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem'i aday gösterdi.