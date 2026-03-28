Trump'ın Altın Kubbe savunmasında çatlak! Nükleer alarm veren projenin zayıf noktaları ortaya çıktı

İran ile savaş ABD ve İsrail’in güçlü yanlarını, sınırlarını ve zaafiyetlerini ortaya çıkardı. İran’dan çok sayıda fırlatılan füzeler İsrail’in savunma sistemini aştı. İran, İsrail'in övülen füze savunmasını zorlayabildiğini ve hatta bazen delebildiğini göstererek, modern tehditlere karşı güvenilir bir kalkan oluşturmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.
Trump yönetiminin İsrail'in Demir Kubbesi ve hava-füze savunma (AMD) sisteminden esinlenerek önerdiği "Altın Kubbe" yapılan analizlere göre zaaf olarak yorumlanıyor. CATO Instıtute’de yer alan detaylarda Altın Kubbe ABD için büyük zaman, para ve kaynak israfı riskini taşıyor.
Saldıran güçler, birden fazla füze fırlatarak veya tek bir füzeye birden fazla savaş başlığı, bomba yükleyerek füze savunma sistemlerini aşabilirler. En son olarak, İsrail'in füze savunma sistemini aşmak için balistik füzelere bağlı misket bombaları kullandı . Esasen, İran bölgeyi füze bombardımanına tutuyor.
Çin ve Rusya'nın, özellikle Altın Kubbe'nin füze savunma sistemlerinin İsrail'in coğrafi alanının400 kat daha büyük bir alanı kapsaması gerektiği düşünüldüğünde, Amerika'nın Altın Kubbe sistemini alt edebileceği kolaylıkla düşünülebilir. Rusya ve Çin, İran'a kıyasla daha büyük ve daha gelişmiş füze yeteneklerine sahip olup bunların arasında önlenmesi son derece zor olan kıtalararası balistik füzeler de bulunuyor.
Tahran'ın saldırıları, İsrail ve Amerikan füze savunma mühimmatından daha az para ve kaynak gerektiriyor. Örneğin, tek bir THAAD önleyici füzesinin tahmini maliyeti 12,7 milyon dolar bir İran balistik füzesinin maliyeti ise 1 ila 2 milyon dolar arasında.
Ekonomik gücü zayıf olan İran bile İsrail'in AMD sistemine rakip olabiliyorsa, çok daha büyük ekonomilere sahip ülkelerin, ABD vergi mükelleflerine 844 milyar ila 1,1 trilyon dolara mal olduğu tahmin edilen Amerika'nın Altın Kubbesi'ni aşma şansı yüksek olabilir.
ABD’deki askeri uzmanlar Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin silahlanma yarışında balistik füze yatırımlarının uzayı bir savaş alanına dönüştürebileceği konusunda uyarıyor.
İran ile savaşta yüksek bütçe açığı düşünüldüğünde ve Kuzey Kore gibi nükleer güce sahip ülkelerin nükleer başlık sayısını arttırdığında Altın Kubbe’nin zayıf noktası ortaya çıkabilir.
ABD'nin Altın Kubbe (Golden Dome) savunma projesi temel zayıf noktaları şunlardır:
|Kategori
|Zayıf Nokta
|Detay
|Teknik ve Fiziksel Sınırlar
|Atmosfer İçi Tehditlere Karşı Yetersizlik
|Uzay tabanlı önleyiciler, atmosfer içinde veya su altında kalan seyir füzeleri, dronlar ve hipersonik araçlara karşı etkisiz kalabilir.
|Yörünge Dinamikleri (Absentee Ratio)
|Alçak Dünya Yörüngesi'ndeki (LEO) uydular hızla hareket ettiği için, bir füzeyi vurabilecek uygun açıda her an bir uydunun bulunması zordur. Kesintisiz koruma için on binlerce uydudan oluşan devasa takımyıldızlarına ihtiyaç duyulur.
|Kısa Tespit Süresi
|Bir füzenin fırlatıldığını tespit etmek, tehdidi doğrulamak ve önleyiciyi yönlendirmek için sadece birkaç dakikalık bir pencere vardır. Bu süreçte veri işleme hızı devasa bir teknik zorluktur.
|Stratejik ve Operasyonel Zayıflıklar
|Sürü Saldırıları (Doyurma Saldırısı)
|Sistem, aynı anda fırlatılan çok sayıda füze (salvo) veya binlerce sahte hedef (decoy) içeren yoğun saldırılarla kolayca kilitlenebilir veya kapasitesi aşılabilir.
|Coğrafi Ölçek Sorunu
|İsrail'in Demir Kubbe'si küçük bir alanı korurken, Altın Kubbe'nin koruması gereken alan yaklaşık 400 kat daha büyüktür. Bu durum, savunmanın her bölgede aynı yoğunlukta olmasını imkansız kılar.
|Maliyet Dengesi
|Bir saldırı füzesinin maliyeti (yaklaşık 1-2 milyon dolar), onu durduracak önleyicinin maliyetinden (yaklaşık 12 milyon dolar) çok daha düşüktür. Bu durum, düşmanın savunmayı ekonomik olarak çökertmesini kolaylaştırır.
|Siyasi ve Lojistik Engeller
|Zaman Çizelgesi
|Trump yönetimi sistemin 2029'a kadar hazır olacağını iddia etse de, uzmanlar bu ölçekteki bir sistemin operasyonel hale gelmesinin en az 20 yıl sürebileceğini öngörmektedir.
|Bütçe Aşımı
|İlk tahminler 175 milyar dolar olsa da, uzun vadeli maliyetlerin 800 milyar dolar ile 1 trilyon doların üzerine çıkabileceği hesaplanmaktadır.
|Uyduların Savunmasızlığı
|Uzaydaki uydular, düşman ülkelerin geliştirdiği uydu savar (ASAT) silahlarına karşı oldukça hassastır ve fiziksel olarak korunmaları çok zordur.