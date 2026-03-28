Trump'ın Altın Kubbe savunmasında çatlak! Nükleer alarm veren projenin zayıf noktaları ortaya çıktı

İran ile savaş ABD ve İsrail’in güçlü yanlarını, sınırlarını ve zaafiyetlerini ortaya çıkardı. İran’dan çok sayıda fırlatılan füzeler İsrail’in savunma sistemini aştı. İran, İsrail'in övülen füze savunmasını zorlayabildiğini ve hatta bazen delebildiğini göstererek, modern tehditlere karşı güvenilir bir kalkan oluşturmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

ALTIN KUBBE'NİN ZAAFLARI

Trump yönetiminin İsrail'in Demir Kubbesi ve hava-füze savunma (AMD) sisteminden esinlenerek önerdiği "Altın Kubbe" yapılan analizlere göre zaaf olarak yorumlanıyor. CATO Instıtute’de yer alan detaylarda Altın Kubbe ABD için büyük zaman, para ve kaynak israfı riskini taşıyor.

İRAN'IN PEŞ PEŞE FÜZELERİ SİSTEMİ DELİYOR

Saldıran güçler, birden fazla füze fırlatarak veya tek bir füzeye birden fazla savaş başlığı, bomba yükleyerek füze savunma sistemlerini aşabilirler. En son olarak, İsrail'in füze savunma sistemini aşmak için balistik füzelere bağlı misket bombaları kullandı . Esasen, İran bölgeyi füze bombardımanına tutuyor.

KITALARARASI BALİSTİK FÜZELERİN ÖNEMİ

Çin ve Rusya'nın, özellikle Altın Kubbe'nin füze savunma sistemlerinin İsrail'in coğrafi alanının400 kat daha büyük bir alanı kapsaması gerektiği düşünüldüğünde, Amerika'nın Altın Kubbe sistemini alt edebileceği kolaylıkla düşünülebilir. Rusya ve Çin, İran'a kıyasla daha büyük ve daha gelişmiş füze yeteneklerine sahip olup bunların arasında önlenmesi son derece zor olan kıtalararası balistik füzeler de bulunuyor.

Tahran'ın saldırıları, İsrail ve Amerikan füze savunma mühimmatından daha az para ve kaynak gerektiriyor. Örneğin, tek bir THAAD önleyici füzesinin tahmini maliyeti 12,7 milyon dolar bir İran balistik füzesinin maliyeti ise 1 ila 2 milyon dolar arasında.

NÜKLEER RİSK

Ekonomik gücü zayıf olan İran bile İsrail'in AMD sistemine rakip olabiliyorsa, çok daha büyük ekonomilere sahip ülkelerin, ABD vergi mükelleflerine 844 milyar ila 1,1 trilyon dolara mal olduğu tahmin edilen Amerika'nın Altın Kubbesi'ni aşma şansı yüksek olabilir.

ABD’deki askeri uzmanlar Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin silahlanma yarışında balistik füze yatırımlarının uzayı bir savaş alanına dönüştürebileceği konusunda uyarıyor.

İran ile savaşta yüksek bütçe açığı düşünüldüğünde ve Kuzey Kore gibi nükleer güce sahip ülkelerin nükleer başlık sayısını arttırdığında Altın Kubbe’nin zayıf noktası ortaya çıkabilir.

ABD'nin Altın Kubbe (Golden Dome) savunma projesi temel zayıf noktaları şunlardır: