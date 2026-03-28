Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Trump'ın Altın Kubbe savunmasında çatlak! Nükleer alarm veren projenin zayıf noktaları ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan Altın Kubbe sisteminin zayıflıklarını ortaya çıkaran bir analiz yayınlandı. İran ile savaşın ciddi ekonomik dalgalanmalara yol açtığı; Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin kıtalararası füze veya nükleer silah üretmesi dev proje için risk oluşturduğu belirtiliyor. İşte Altın Kubbe'den detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 11:01

İran ile savaş ABD ve İsrail’in güçlü yanlarını, sınırlarını ve zaafiyetlerini ortaya çıkardı. İran’dan çok sayıda fırlatılan füzeler İsrail’in savunma sistemini aştı. İran, İsrail'in övülen füze savunmasını zorlayabildiğini ve hatta bazen delebildiğini göstererek, modern tehditlere karşı güvenilir bir kalkan oluşturmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

ALTIN KUBBE'NİN ZAAFLARI

Trump yönetiminin İsrail'in Demir Kubbesi ve hava-füze savunma (AMD) sisteminden esinlenerek önerdiği "Altın Kubbe" yapılan analizlere göre zaaf olarak yorumlanıyor. CATO Instıtute’de yer alan detaylarda Altın Kubbe ABD için büyük zaman, para ve kaynak israfı riskini taşıyor.

İRAN'IN PEŞ PEŞE FÜZELERİ SİSTEMİ DELİYOR

Saldıran güçler, birden fazla füze fırlatarak veya tek bir füzeye birden fazla savaş başlığı, bomba yükleyerek füze savunma sistemlerini aşabilirler. En son olarak, İsrail'in füze savunma sistemini aşmak için balistik füzelere bağlı misket bombaları kullandı . Esasen, İran bölgeyi füze bombardımanına tutuyor.

KITALARARASI BALİSTİK FÜZELERİN ÖNEMİ

Çin ve Rusya'nın, özellikle Altın Kubbe'nin füze savunma sistemlerinin İsrail'in coğrafi alanının400 kat daha büyük bir alanı kapsaması gerektiği düşünüldüğünde, Amerika'nın Altın Kubbe sistemini alt edebileceği kolaylıkla düşünülebilir. Rusya ve Çin, İran'a kıyasla daha büyük ve daha gelişmiş füze yeteneklerine sahip olup bunların arasında önlenmesi son derece zor olan kıtalararası balistik füzeler de bulunuyor.

Tahran'ın saldırıları, İsrail ve Amerikan füze savunma mühimmatından daha az para ve kaynak gerektiriyor. Örneğin, tek bir THAAD önleyici füzesinin tahmini maliyeti 12,7 milyon dolar bir İran balistik füzesinin maliyeti ise 1 ila 2 milyon dolar arasında.

NÜKLEER RİSK

Ekonomik gücü zayıf olan İran bile İsrail'in AMD sistemine rakip olabiliyorsa, çok daha büyük ekonomilere sahip ülkelerin, ABD vergi mükelleflerine 844 milyar ila 1,1 trilyon dolara mal olduğu tahmin edilen Amerika'nın Altın Kubbesi'ni aşma şansı yüksek olabilir.

ABD’deki askeri uzmanlar Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin silahlanma yarışında balistik füze yatırımlarının uzayı bir savaş alanına dönüştürebileceği konusunda uyarıyor.

İran ile savaşta yüksek bütçe açığı düşünüldüğünde ve Kuzey Kore gibi nükleer güce sahip ülkelerin nükleer başlık sayısını arttırdığında Altın Kubbe’nin zayıf noktası ortaya çıkabilir.

ABD'nin Altın Kubbe (Golden Dome) savunma projesi temel zayıf noktaları şunlardır:

KategoriZayıf NoktaDetay
Teknik ve Fiziksel SınırlarAtmosfer İçi Tehditlere Karşı YetersizlikUzay tabanlı önleyiciler, atmosfer içinde veya su altında kalan seyir füzeleri, dronlar ve hipersonik araçlara karşı etkisiz kalabilir.
Yörünge Dinamikleri (Absentee Ratio)Alçak Dünya Yörüngesi'ndeki (LEO) uydular hızla hareket ettiği için, bir füzeyi vurabilecek uygun açıda her an bir uydunun bulunması zordur. Kesintisiz koruma için on binlerce uydudan oluşan devasa takımyıldızlarına ihtiyaç duyulur.
Kısa Tespit SüresiBir füzenin fırlatıldığını tespit etmek, tehdidi doğrulamak ve önleyiciyi yönlendirmek için sadece birkaç dakikalık bir pencere vardır. Bu süreçte veri işleme hızı devasa bir teknik zorluktur.
Stratejik ve Operasyonel ZayıflıklarSürü Saldırıları (Doyurma Saldırısı)Sistem, aynı anda fırlatılan çok sayıda füze (salvo) veya binlerce sahte hedef (decoy) içeren yoğun saldırılarla kolayca kilitlenebilir veya kapasitesi aşılabilir.
Coğrafi Ölçek Sorunuİsrail'in Demir Kubbe'si küçük bir alanı korurken, Altın Kubbe'nin koruması gereken alan yaklaşık 400 kat daha büyüktür. Bu durum, savunmanın her bölgede aynı yoğunlukta olmasını imkansız kılar.
Maliyet DengesiBir saldırı füzesinin maliyeti (yaklaşık 1-2 milyon dolar), onu durduracak önleyicinin maliyetinden (yaklaşık 12 milyon dolar) çok daha düşüktür. Bu durum, düşmanın savunmayı ekonomik olarak çökertmesini kolaylaştırır.
Siyasi ve Lojistik EngellerZaman ÇizelgesiTrump yönetimi sistemin 2029'a kadar hazır olacağını iddia etse de, uzmanlar bu ölçekteki bir sistemin operasyonel hale gelmesinin en az 20 yıl sürebileceğini öngörmektedir.
Bütçe Aşımıİlk tahminler 175 milyar dolar olsa da, uzun vadeli maliyetlerin 800 milyar dolar ile 1 trilyon doların üzerine çıkabileceği hesaplanmaktadır.
Uyduların SavunmasızlığıUzaydaki uydular, düşman ülkelerin geliştirdiği uydu savar (ASAT) silahlarına karşı oldukça hassastır ve fiziksel olarak korunmaları çok zordur.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orta Doğu'daki felakete yerli kalkan! Çelik Kubbe'nin bileşenleri bölgede: İşte Türkiye'nin yerleştirdiği hava savunma sistemleri
ETİKETLER
#Nükleer Tehdit
#İran-İsrail savaşı
#Füze Savunma Sistemleri
#Altın Kubbe Savunma Sistemi
#Abd Askeri Stratejisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.