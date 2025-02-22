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 | Berkay Alptekin

Trump'ın ani kararı Pentagon'u salladı! Savunma Bakanı görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani bir kararla görevden aldı. Brown'ın görevden alınması sonrası boşalan koltuğa Hava Kuvvetleri'nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösterdi.

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Trump'ın ani kararı Pentagon'u salladı! Savunma Bakanı görevden alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 09:00

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, hizmetlerinden dolayı Charles Brown'a teşekkür etti.

Trump, paylaşımında, "General Brown'a, şu anki Genelkurmay Başkanlığımız da dahil olmak üzere ülkemize verdiği 40 yılı aşkın hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bir beyefendi ve seçkin bir lider; kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Yeni Genelkurmay Başkanlığı görevine emekli Hava Kuvvetleri Korgenerali Dan "Razin" Caine'i aday gösterdiğini açıklayan Trump, Caine'in özellikle DEAŞ'la mücadelede başarılar gösterdiğine dikkati çekti.

İKİNCİ SİYAHİ ABD'LİYDİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada Brown'a teşekkür ederken, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığını duyurdu.

Brown, ABD tarihinde general rütbesiyle görev yapan ikinci siyahi ABD'li olarak kayıtlara geçmişti.

Caine, son olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Pentagon nedir? Anlamı ne?
Beş açısı ve beş kenarı olan çokgen. Pentagon, Virginia eyaletinin Arlington kentinde, düzgün bir beşgen biçiminde plana sahip, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın genel merkez binasıdır. Pentagon ifadesi sıklıkla Savunma Bakanlığı ve bakanlık yöneticileri için mecazen kullanılır ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eder.
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