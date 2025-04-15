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 | Berrak Arican

Trump'ın başlattığı ticaret savaşında Çin'den ABD'ye Boeing darbesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergi tarifelerine aynı oranda vergiyle karşılık veren Çin'den bir de Boeing hamlesi geldi. Çin hükümeti, havayolu şirketlerine Boeing uçaklarının teslimatlarını durdurma ve ABD menşeli yedek parça alımlarını askıya alma talimatı verdi.

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Trump'ın başlattığı ticaret savaşında Çin'den ABD'ye Boeing darbesi
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 15:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarında Çin'e uyguladığı yüzde 145'lik gümrük vergisine Pekin de aynı oranda bir misillemeyle karşılık verdi. Fakat Çin'in tek hamlesi bu olmadı. Pekin bu kez ABD'yi Boeing ile vurmaya karar verdi.

Trump'ın başlattığı ticaret savaşında Çin'den ABD'ye Boeing darbesi

ÇİN'DEN BOEING DARBESİ

Bloomberg News'in haberine göre, Çin yönetimi Boeing'e yönelik adımları artırıyor. Pekin aynı zamanda havayolu şirketlerine ABD'li firmalardan uçakla ilgili ekipman ve parça alımlarını da askıya alma talimatı verdi. Çinli taşıyıcılardan ayrıca ABD’li şirketlerden uçak parçaları ve ekipman alımını da durdurmaları istendi. Bu hamle, Çinli havayollarının bakım maliyetlerini ciddi ölçüde artırabileceği gibi, Boeing’in Çin pazarındaki geleceğini de tehlikeye atıyor.

Trump'ın başlattığı ticaret savaşında Çin'den ABD'ye Boeing darbesi

HİSSE DE DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan Boeing hisseleri bu gelişme sonrası piyasa öncesi işlemlerde %3 oranında değer kaybetti.

Şirketin Çin'deki en büyük müşterileri olan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines, 2025-2027 yılları arasında toplamda 179 yeni Boeing uçağı teslim almayı planlıyordu.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD'nin yeni gümrük vergileri listesinde hangi ülke yer almıyor?
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor.
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