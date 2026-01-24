Trump'ın bile dikkatini çekmişti! Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'ndaki kalem detayına açıklık getirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam NTV’de katıldığı canlı yayında dış politika ve güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, İsviçre'nin Davos şehrinde Türkiye’yi temsilen katıldığı Gazze Barış Kurulu kapsamındaki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hakan Fidan'a ayrıca, ABD Başkanı Trump’la belgeyi imzalarken masadaki kalem yerine cebinden çıkardığı kalemi kullanmasının nedeni de soruldu.

"ORADAKİ KALEMİ BEĞENMEDİM"

Soruyu tebessümle dinleyen Fidan cevap olarak ise, “Açıkçası oradaki kalemi beğenmedim. Önemli bir imza atıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Sayın Trump’ın özel kalemle imza attığı bir ortamda benim de kendi özel kalemim vardı, onunla imza atmayı tercih ettim” ifadelerine yer verdi.