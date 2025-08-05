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 | Murat Makas

Trump'ın "en ölümcül" jeti F-47'ye büyük darbe

Boeing'deki 3.200 işçinin grevi, ABD'nin yeni nesil savaş uçağı F-47 dahil birçok kritik projesini sekteye uğratabilir.

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Trump'ın
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:10

ABD'li savunma devi 'in Missouri ve Illinois eyaletlerindeki tesislerinde çalışan 3.200 işçi, pazartesi günü itibarıyla greve gitti. Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği'nin (IAM) yaptığı açıklamaya göre, işçiler Boeing'in dört yıllık yeni sözleşme teklifini reddetti. Teklif, yüzde 40'a varan maaş artışı ve esnek çalışma seçenekleri içeriyordu ancak yeterli bulunmadı.

Trump'ın "en ölümcül" jeti F-47'ye büyük darbe

F-47 DAHA BAŞLAMADAN GECİKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Henüz tam kapasite üretime geçmemiş olan F-47 savaş jetlerinin geleceği, bu grevle birlikte belirsizliğe sürüklenmiş durumda. Donald Trump'ın mart ayında büyük bir törenle tanıttığı ve "şimdiye kadar yapılmış en ölümcül savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-47'ler, ABD'nin hava üstünlüğü planlarının merkezinde yer alıyor.

Boeing'in St. Louis'teki üretim hattına yaptığı büyük yatırımlar ve genişleme çalışmaları, bu nedeniyle ciddi aksamalar yaşayabilir. Bu durum, hem takvimi hem de projenin bütçesini zora sokabilir.

Trump'ın "en ölümcül" jeti F-47'ye büyük darbe

ETKİLENEN PROJELER SADECE F-47 DEĞİL

Grevin etkilediği üretim hatları sadece F-47 ile sınırlı değil. ABD Hava Kuvvetleri için üretilen F-15, Donanma ve Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan F/A-18 Hornet, T-7 eğitim uçağı ve MQ-25 insansız hava yakıt ikmal aracı da bu tesislerde üretiliyor. Tüm bu projelerde de gecikme riski gündemde.

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ETİKETLER
#savunma sanayi
#boeing
#grev
#işçi hakları
#F-47
#F-15
#Uçak Üretimi
#Dünya
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