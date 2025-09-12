Trump'ın en sevdiği programda Netanyahu karşıtı reklam çıktı! 'Başkanı manipüle ediyor'

ABD merkezli Fox News televizyon kanalında yayınlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı reklamda, "Netanyahu yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti" ifadelerin kullanıldı.

ABD merkezli Fox News televizyon kanalında dün ABD Başkanı Donald Trump'ın en sevdiği programlardan biri olan "Fox & Friends" sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı bir reklam yayınlandı.

"BAŞKANLARI MANİPÜLE ETTİ"

Reklamda, Netanyahu’nun ABD’nin eski Başkanları Bill Clinton, Barrack Obama, Joe Biden ve mevcut Başkan Trump ile olan görüntülerinin paylaşılarak, "Netanyahu yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti. Bill Clinton'ı kandırdı, Obama'yı dolandırdı, Biden'ı oyuna getirdi. Şimdi de Gazze konusunda sizi kandırmaya çalışıyor, Başkan Trump. Hak ettiğiniz Nobel Barış Ödülü mümkün, Sayın Başkan. Ancak Netanyahu'ya güvenen herkes yanıldı. O sadece kendini düşünüyor. Çaresiz durumda. Zayıf olan ABD başkanlarını aptal yerine koydu. Başkan Trump, onun size de aynısını yapmasına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı. Reklamı, MAGAFNP adlı bilinmeyen bir grubun yayınlattığı ifade edildi.