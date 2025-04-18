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 | Berrak Arican

Trump'ın engeline rağmen İsrail'den İran'a saldırı tehdidi: Neye mal olursa olsun!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Donald Trump'ın İran'a saldırıyı engellediğine dair haberlerin ardından ''neye mal olursa olsun İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyeceklerini'' söyledi.

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Trump'ın engeline rağmen İsrail'den İran'a saldırı tehdidi: Neye mal olursa olsun!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 17:29

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a saldırısını engellediği haberlerinin ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, tehditlerini sürdürdü. Katz İran'ın nükleer tesislerine saldırı mesajı verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde ilgili tüm taraflarla İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyecek net bir politika yürütmeye kararlı olduklarını savunan Katz, İran'a saldırı düzenleyebileceklerine işaret etti.

Trump'ın engeline rağmen İsrail'den İran'a saldırı tehdidi: Neye mal olursa olsun!

İran'a saldırı planlarının tartışıldığı dönemde, İsrail devlet televizyonu KAN dün, ABD'nin sığınak delici bomba taşıyan 9 nakliye uçağıyla ülkeye askeri mühimmat sevkiyatı yaptığını bildirmişti.

TRUMP'IN SALDIRIYI ENGELLEDİĞİ İDDİASI

The New York Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Tahran yönetiminin nükleer tesislerini vurmak dahil mayıs ayında İran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirilmesi planını Beyaz Saray'a ilettiği belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddederek İran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği ifade edilmişti.

Trump'ın engeline rağmen İsrail'den İran'a saldırı tehdidi: Neye mal olursa olsun!

İSRAİL YALANLADI

İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump'ın, İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiği" yönündeki haberi yalanlamamıştı.

Trump ise İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda acelesinin olmadığını söylemişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Trump 'İran'a saldırıyı engellediği' konusunda ne dedi?
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in önümüzdeki ay İran'ın nükleer tesislerine planladığı saldırıya karşı çıktığı yönündeki iddialara ilişkin, "Reddettiğimi söyleyemem ama acelem yok" ifadelerini kullandı.
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