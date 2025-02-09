Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
10:32
İsa Karakaş 'Vereceğim bilgi hiçbir yerde yok' diyerek uyardı! Memur ve memur emeklisi büyük şok yaşayacak
Tarih
10:31
Ankara'da CHP için kritik zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Trump’ın geri adımının perde arkası: Hepsi plan dahilinde

Trump, Kanada ve Meksika'ya uygulayacağı tarifelerde geri adım attı ancak uzmanlara göre bu hamlenin ardında enerji ve güvenlik politikaları yatıyor. ABD'yi enerji konusunda daha güçlendirmek isteyen Trump, iki komşu ülkeyi daha fazla kontrol altına almak istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump’ın geri adımının perde arkası: Hepsi plan dahilinde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 10:33

ABD eski başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika’ya uygulanacak gümrük tarifeleri konusunda kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. Geçen hafta akladığı sert vergi kararlarını bir anda geri çekerek bir aylık erteleme süresi tanıdı. Ancak uzmanlara göre bu kararın ardında sadece ticari değil, aynı zamanda enerji ve güvenlik politikaları da yatıyor.

TRUMP’IN GERÇEK AMACI NE?

Trump, önce Kanada ve Meksika’ya sert gümrük tarifeleri uygulayacağını duyurdu. Bunu, bu ülkelerden ABD’ye gelen yasa dışı uyuşturucu ticaretini önleme çağrısıyla gerekçelendirdi. Ancak sadece iki gün sonra geri adım attı ve süreci bir ay erteledi. Bu erteleme, Kanada ve Meksika'nın sınır güvenliğini artırma sözü vermesiyle sağlandı. Aynı zamanda Trump, Avrupa ve Çin’e de benzer ticaret tehditlerinde bulundu.
Peki Trump neden böyle bir politika izliyor? Finans uzmanı Ed Yardeni'ye göre Trump’ın asıl hedefi, ABD'yi enerji konusunda daha güçlü hale getirmek. Bu da ancak Kanada ve Meksika'nın ABD ile daha fazla iş birliği yapmasıyla mümkün olabilir.

ENERJİ VE GÜVENLİK ODAK NOKTASI

ABD, son yıllarda kaya petrolü çıkarmadaki büyük artışa rağmen hala Kanada ve Meksika'dan gelen petrole bağlı durumda. Kanada, günlük yaklaşık 3.9 milyon varil petrolü ABD’ye ihraç ederken, Meksika bu rakamın yanında oldukça küçük kalıyor. Bu nedenle Kanada, Trump için vazgeçilmez bir ortak konumunda.
Yardeni'ye göre Trump, Kanada'yı ekonomik olarak ABD’ye daha bağlı hale getirmek istiyor. Hatta bazi söylentilere göre Trump, Kanada’nın 51. eyalet olması fikrini bile zaman zaman dile getiriyor.

YENİ BİR KUZEY AMERİKA GÜVENLİK ALANI MI KURULUYOR?

Görünen o ki, Trump sadece ticaret değil, aynı zamanda enerji ve güvenlik konularında da ABD'yi daha güçlendirme peşinde. Yardeni, bu politikanın Heritage Vakfı tarafından desteklenen "Proje 2025" stratejisinin bir parçası olduğunu söylüyor. Bu projeye göre ABD, Çin gibi uzak ülkelerden gelen enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmak için Meksika ve Kanada ile daha yakın iş birlikleri kurmalı.
Kanada ve Meksika liderleri, Trump’ın tehditlerini ciddiye alıyor gibi görünüyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ekonomik zarar görmemek için ABD ile daha yakın iş birlikleri yapma konusunda istekliler.

TRUMP DEĞİŞKEN BİR POLİTİKA MI İZLİYOR?

Trump'ın sık sık fikir değiştiren bir lider olduğu biliniyor. Uzmanlar, onun uzun vadeli bir strateji yerine anının gerektirdiği hamleleri yapabileceğini söylüyor. Capital Economics firmasından Paul Ashworth, Trump'ın "güvenilmez ama her zaman pazarlık yapmaya açık" bir lider olduğunu belirtiyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Trump, ''Gazze'yi devralma'' sözleri üzerine gelen tepkilere skandal bir karşılık verdi
Trump'ın sözleri İsrail'e 'cesaret' verdi: İsrailli bakan IDF'ye 'Gazze talimatı' verdi
İconİLİŞKİLİ HABER
Henüz 10 yaşındayken hayata geçirdiği fikri ebeveynlere 'oh' dedirtti! Kısa sürede milyoner oldu
Henüz 10 yaşındayken hayata geçirdiği fikri ebeveynlere 'oh' dedirtti! Kısa sürede milyoner oldu
İsa Karakaş 'Vereceğim bilgi hiçbir yerde yok' diyerek uyardı! Memur ve memur emeklisi büyük şok yaşayacak
İsa Karakaş 'Vereceğim bilgi hiçbir yerde yok' diyerek uyardı! Memur ve memur emeklisi büyük şok yaşayacak
Ankara'da CHP için kritik zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
Ankara'da CHP için kritik zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!
Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!
2
Michy Batshuayi yeni takımı Frankfurt ile ilk maçına çıktı!
Michy Batshuayi yeni takımı Frankfurt ile ilk maçına çıktı!
3
Kasımpaşa Cenk Tosun ile ilgileniyor!
Kasımpaşa Cenk Tosun ile ilgileniyor!
4
Vanspor kafilesine Elazığ’da saldırı: Gözaltılar var!
Vanspor kafilesine Elazığ’da saldırı: Gözaltılar var!
5
Galatasaray'da büyük pişmanlık! Yeni transfer takımdan gönderilecek
Galatasaray'da büyük pişmanlık! Yeni transfer takımdan gönderilecek
Haber
09 Şubat 2025
Henüz 10 yaşındayken hayata geçirdiği fikri ebeveynlere 'oh' dedirtti! Kısa sürede milyoner oldu
Haber
09 Şubat 2025
İsa Karakaş 'Vereceğim bilgi hiçbir yerde yok' diyerek uyardı! Memur ve memur emeklisi büyük şok yaşayacak
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih10:32
İsa Karakaş 'Vereceğim bilgi hiçbir yerde yok' diyerek uyardı! Memur ve memur emeklisi büyük şok yaşayacak
Tarih10:31
Ankara'da CHP için kritik zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
Tarih10:31
Bitti bu iş! Victor Osimhen için resmen 75 milyon Euro
Tarih10:23
Türkiye zehir listesinde ilk 10'da! Sigaraya satış yasağı gelir mi?
Tarih10:20
Bilim insanlarından 'mükemmel haşlanmış yumurta' tarifi: Yapılışı 32 dakika sürüyor
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.