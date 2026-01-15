Menü Kapat
TGRT Haber
 15.01.2026

Trump'ın göçmen avcıları bir kişiyi daha yaraladı! Şehirde ortalık savaş alanına döndü

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrinde yine bir kişi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından vuruldu. Halihazırda devam eden protestolar daha da şiddetlendi, ortalık savaş alanına döndü.

'de ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları, Minneapolis şehrinde tutuklamak istedikleri bir kişiyi bacağından vurdu. Minneapolis yetkilileri, vurulan adamın hayati tehlike taşımayan yaralarla hastanede olduğunu söyledi.

''GÜVENLİĞİNDEN KORKUP ATEŞ AÇTI''

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, federal kolluk kuvvetleri görevlilerinin ABD'de yasa dışı olarak bulunan Venezuela uyruklu bir kişiyi durdurduğunu söyledi. DHS'ye göre, kişi aracıyla kaçtı ve park halindeki bir arabaya çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Memurlar kişiye ulaştıktan sonra yakındaki bir apartmandan iki kişi daha geldi ve üçünün tamamı memura saldırmaya başladı.

DHS açıklamasında, "Üç kişi tarafından pusuya düşürüldüğü sırada hayatı ve güvenliği için korkan memur, hayatını savunma amaçlı bir ateş açtı" ifadelerini kullandı. DHS, aralık ayının başından bu yana eyalette 2 binden fazla tutuklama yapıldığını ve geri adım atılmayacağını bildirdi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, silahlı müdahale sonrası patlak veren protestoyu yasadışı olarak nitelendirerek, protestoculara derhal dağılmaları çağrısında bulundu.

ICE ajanları, insanları araçlardan ve evlerden sürükleyerek çıkardı ve memurların toparlanıp gitmesini talep eden öfkeli kalabalıkla karşı karşıya kaldı. Gaz maskeleri ve kasklar takan bir grup görevli, kalabalığa göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombaları atarken, protestocular güvenlik güçlerine havai fişek, taş ve kartopu atarak, "Sokaklar bizim" diye slogan attı.

