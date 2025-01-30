Trump'ın göçmenler operasyonuna 'Nazi' göndermesi: Toplama kamplarına benziyor

30 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:50

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır dışı operasyonlarını 'toplama kampına' benzetti. Petro, yasa dışı göçmenlerin kelepçeli şekilde çıkarılmalarını da sert bir dille eleştirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturarak yasa dışı göçmenleri tarihin en büyük operasyonuyla sınır dışı eden Donald Trump'a ağır eleştirilerde bulundu. Petro, düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme şeklini "toplama kamplarına" benzetti.

Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile tartışmasına atıfta bulunarak, "Hem bizim hem de onların öğrenmesi gereken bazı dersler var. Onlar açısından bakarsak, sanırım, kendi ülkelerinden göndermek istedikleri insanları kelepçeli bir şekilde çıkarmamaları gerektiğini öğrenmeliler." ifadesini kullandı.

''NAZİ ALMANYA'SININ TOPLAMA KAMPLARI''

ABD’nin göçmenleri sınır dışı etme yöntemlerini Nazi Almanya'sının toplama kamplarına benzeten Petro, "Orada (ABD'de) bir siyasi tartışma olacak. Örneğin, Almanların 1943'te yaptıkları hatayı tekrar edip etmediklerini sorgulamak gerekir; çünkü onlar da trenleri ve demiryollarını kullanarak vagonlar dolusu Yahudi, sosyalist ve komünisti toplama kamplarına götürüyordu." dedi.

Petro, sınır dışı edilen çocuklara vurgu yaparak, sözlerini şunları kaydetti:

"Sayın Trump, 42 Kolombiyalı çocuğa suçlu olduklarını nereden söyleyecek? 42 çocuğa söylediği gibi, suçlu olan yüz binlerce kişiye de 1943'te böyle düşündüklerini söyleyecek. İnsanlık, bilgeliğiyle bunun üstesinden geldi. İnsanları toplu halde suçlu ilan edemezsiniz, bireysel suçlar ayrıdır, suçlu olan yargılanır, grup değil. Latin Amerikalı olsun, yerli olsun ve siyah olsun suçlu muamelesi görüyor."

KAÇAK GÖÇMENLER İÇİN GÖZALTI TESİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçle mücadele için Guantanamo'yu kullanacaklarını duyurdu. Trump, kaçak göçmenler için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik gözaltı tesisi hazırlanması için Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na talimat vereceğini duyurdu:

"Çoğu insan, Guantanamo'da ABD halkını tehdit eden en tehlikeli suçlular için 30 bin yatağımız olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar tehlikeli ki, onları geldikleri ülkelere bile geri göndermek istemiyoruz. Çünkü tekrar buraya dönebilirler.''

Trump, kararla ilgili bir başkanlık kararnamesi imzaladığını belirterek, yeni tesisin gözaltı kapasitesini iki katına çıkaracağını aktardı.