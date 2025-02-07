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Trump'ın heyeti Lübnan'da: 'Davut Yıldızı' detayı kimsenin gözünden kaçmadı
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 | Berrak Arican

Trump'ın heyeti Lübnan'da: 'Davut Yıldızı' detayı kimsenin gözünden kaçmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu heyeti, Lübnan'da Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un yardımcısı Morgan Ortagus'un 'Davut Yıldızı' yüzüğü ise kimsenin dikkatinden kaçmadı.

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Trump'ın heyeti Lübnan'da: 'Davut Yıldızı' detayı kimsenin gözünden kaçmadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 16:55

ABD Başkanı Donald Trump'ın heyeti Lübnan'a gitti. Heyet, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un yardımcısı Morgan Ortagus liderliğinde Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortagus'un, ABD Başkanı Trump'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a tebrik ve başarı dileklerini iletirken, "Lübnan'a ve Lübnanlılara desteğini" teyit ettiği bildirildi.

İLK ÜST DÜZEY ZİYARET

Lübnan'da ABD'li heyetin ziyareti, Washington ve Beyrut'taki yeni yönetimler arasındaki ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor. ABD'li heyetin gün içinde Lübnan ve İsrail arasındaki Ateşkesi Denetleme Komitesi ile görüşmesi, yarın hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

TRUMP'IN HEYETİNDEKİ 'DAVUT YILDIZI' DETAYI

Görüşmeden servis edilen görüntülerde Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Yardımcısı Ortagus'un parmağında bulunan 'Davut Yıldızı' şeklindeki yüzük dikkat çekti. Davut Yıldızı, Yahudilerin simgesi olarak biliniyor ve İsrail bayrağında bulunuyor.

 

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