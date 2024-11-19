Trump’ın ilk büyük sınavı: Tek tek arayıp baskı yapıyor

19 Kasım 2024 14:53 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:54

ABD’nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı için seçtiği Matt Gaetz’i onaylatmak istiyor. Bu sebeple Trump ciddi bir mücadeleye girdi. Gaetz’in geçmişine dair etik soruşturma raporu tartışmalara yol açtı.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump​, Adalet Bakanlığı​ için seçtiği Matt Gaetz’i onaylatmak adına ciddi bir siyasi mücadeleye girişti. Ancak Gaetz’in geçmişine dair etik soruşturma raporu, bu süreçte hem Cumhuriyetçi Parti​ içinde hem de kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı.

TRUMP'IN KARARLILIĞI VE ETİK SORUŞTURMA

Trump, Gaetz’in atanmasını hızlandırmak için senatörlere doğrudan telefon açıyor. Ancak Florida milletvekili Gaetz, geçmişte reşit olmayan biriyle ilişki iddiaları ve etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde. Gaetz bu suçlamaları reddetse de, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi’nden gelen raporun içeriği tartışmaları derinleştirdi.

Raporu hazırlayan komitede ifade veren iki kadının avukatı, müvekkillerinin Gaetz tarafından "cinsel ilişki karşılığında ödeme" aldığını iddia etti. Trump ise Gaetz’i desteklemekte kararlı. Ancak Cumhuriyetçi senatörler, bu raporun açıklanmasını ve iddiaların detaylandırılmasını talep ediyor. Kuzey Dakota Senatörü Kevin Cramer, Trump’ın bu kadar siyasi sermaye harcamasının riskli olduğunu belirtti.

CUMHURİYETÇİLER İÇİN ZOR SEÇİM

Trump’ın Gaetz’i savunması, parti içindeki bazı senatörleri zor durumda bırakabilir. Özellikle 2026 seçimlerinde yeniden aday olacak senatörler, hem Trump’ın desteğini kaybetme hem de tartışmalı bir isme oy vermenin olumsuz etkilerini hesaplamak zorunda kalacak. Maine Senatörü Susan Collins, raporun kamuoyuna açıklanmasının “yararlı” olacağını söylerken, Teksas Senatörü John Cornyn ise gerçeklerin bir şekilde ortaya çıkacağını ifade etti.

TRUMP'IN GÜÇ GÖSTERİSİ

Trump’ın bu krizle nasıl başa çıkacağı, ikinci dönemi için belirleyici olabilir. Cumhuriyetçi Parti içindeki etkisini artırmak ve parti disiplinini sağlamak isteyen Trump, Gaetz’i görevine getirmek için tüm siyasi araçlarını kullanıyor. Ancak bu süreç, Trump’ın diğer tartışmalı kabine adayları için de önemli bir test olacak.

Özellikle Senato’da Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kontrol etmesi beklenirken, Gaetz’in atanmasının engellenmesi Trump’ın otoritesine büyük bir darbe vurabilir. Trump’ın Gaetz’e olan desteğini çekmesi, siyasi bir yenilgi olarak görülebileceği gibi, ileride daha az tartışmalı isimlerin atanmasını kolaylaştırabilir.

Demokrat Parti üyeleri, Gaetz hakkındaki raporun açıklanması gerektiğini savunuyor. Eski Temsilciler Meclisi Üyesi Susan Wild, bu raporun kamu yararı adına paylaşılmasının önemli olduğunu belirtti. Ancak Meclis Başkanı Mike Johnson, Gaetz’in artık Kongre üyesi olmaması nedeniyle raporun yayınlanmasına gerek olmadığını söylüyor.