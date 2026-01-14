Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Trump'ın İran hamlesi sonrası Katar'dan ABD üssü personeline 'Orayı Terk edin' uyarısı

ABD Başkanı Trump'ın İran'daki göstericilere destek çıkıp ülkeye müdahale sinyalini vermesinin ardından herhangi bir askeri hareketliliğe karşı Katar'dan ABD üssündeki personele uyarı geldi. El Udeid Hava Üssü'nde bulunanlara "Orayı terk edin" tavsiyesi yapıldı.

Trump'ın İran hamlesi sonrası Katar'dan ABD üssü personeline 'Orayı Terk edin' uyarısı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 18:37

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestocuları koruma gerekçesiyle ülkeye askeri müdahalede bulunabileceği uyarısının ardından bölgede hareketlilik yaşanıyor.

Katar Uluslararası Medya Ofisinden, ülkedeki ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı personele akşam saatlerine kadar üssü terk etmelerinin tavsiye edildiği yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

Trump'ın İran hamlesi sonrası Katar'dan ABD üssü personeline 'Orayı Terk edin' uyarısı

"KATAR, TOPRAKLARINDAKİLERİN GÜVENLİĞİNİ EN ÖNCELİKLİ KONU OLARAK GÖRÜYOR"

Açıklamada, "Uluslararası Medya Ofisi, El Udeid Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasına ilişkin medyada çıkan haberlerine atıfta bulunarak, bu tür önlemlerin mevcut bölgesel gerilimlere yanıt olarak alındığını belirtmektedir. Katar, vatandaşlarının ve topraklarında yaşayanların güvenliğini en öncelikli konu olarak ele alıp kritik altyapı ve askeri tesislerin korunmasına yönelik önlemler de dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri uygulamaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın İran hamlesi sonrası Katar'dan ABD üssü personeline 'Orayı Terk edin' uyarısı

Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olan El Udeid'de yaklaşık 10 bin asker bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Üst düzey bir İranlı yetkili saatler önce Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a müdahale tehdidinde bulunmasının ardından Tahran yönetiminin Washington'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD askeri üslerine misilleme yapacağı konusunda bölge ülkelerini uyardığını söylemişti. Daha sonra Reuters'a konuşan diplomatlar, Katar'daki ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı personele akşam saatlerine kadar üssü terk etmelerinin tavsiye edildiğini belirtmişti.

ETİKETLER
#Dünya
