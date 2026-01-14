Trump'ın İran hamlesi sonrası Katar'dan ABD üssü personeline 'Orayı Terk edin' uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestocuları koruma gerekçesiyle ülkeye askeri müdahalede bulunabileceği uyarısının ardından bölgede hareketlilik yaşanıyor.

Katar Uluslararası Medya Ofisinden, ülkedeki ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı personele akşam saatlerine kadar üssü terk etmelerinin tavsiye edildiği yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

"KATAR, TOPRAKLARINDAKİLERİN GÜVENLİĞİNİ EN ÖNCELİKLİ KONU OLARAK GÖRÜYOR"

Açıklamada, "Uluslararası Medya Ofisi, El Udeid Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasına ilişkin medyada çıkan haberlerine atıfta bulunarak, bu tür önlemlerin mevcut bölgesel gerilimlere yanıt olarak alındığını belirtmektedir. Katar, vatandaşlarının ve topraklarında yaşayanların güvenliğini en öncelikli konu olarak ele alıp kritik altyapı ve askeri tesislerin korunmasına yönelik önlemler de dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri uygulamaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olan El Udeid'de yaklaşık 10 bin asker bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Üst düzey bir İranlı yetkili saatler önce Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a müdahale tehdidinde bulunmasının ardından Tahran yönetiminin Washington'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD askeri üslerine misilleme yapacağı konusunda bölge ülkelerini uyardığını söylemişti. Daha sonra Reuters'a konuşan diplomatlar, Katar'daki ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı personele akşam saatlerine kadar üssü terk etmelerinin tavsiye edildiğini belirtmişti.