Trump'ın izinden gitti artan yumurta fiyatları için Joe Biden'ı suçladı

ABD'de geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da gerçekleşen seçimlerin ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, 20 Ocak'ta koltuğa oturmasıyla beraber ilk olarak eski Başkan Joe Biden'ın izlerini silmeye başladı. Biden'ın politikalarını her fırsatta eleştiren Trump'ın izinden Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de giderek artan yumurta fiyatlarının sebebi olarak Biden'ı işaret etti.

''YUMURTA KRİZİ BIDEN'IN KRİZİDİR''

Leavitt, X sosyal medya hesabından itlaf edilen tavuklara ilişkin paylaşımda bulundu. Trump'ın yemin töreni öncesinde Biden yönetimi tarafından yaklaşık 8 milyon tavuğun itlaf edildiğini aktaran Leavitt, bu durumun arz sıkıntısına ve fiyatların yükselmesine yol açtığını kaydetti.

https://x.com/PressSec/status/1902467926944297463

"Yumurta krizi Biden'ın krizidir." ifadesini kullanan Leavitt, Trump ve ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in bu krizi düzelteceğini belirtti.

TRUMP DA BIDEN'I SUÇLAMIŞTI

Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumundaki konuşmasında ABD'de artan yumurta fiyatları için eski Başkan Biden'ı suçlamış, bunu düşürmek için çalıştıklarını kaydetmişti.