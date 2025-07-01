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 | Berrak Arıcan

Trump'ın kestiği fonlar nedeniyle 14 milyondan fazla ek ölüm gerçekleşebilir!

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış insani yardımlara ayırdığı fonların çoğunu kesmesi üzerine The Lancet tıp dergisi bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, Trump'ın kararı nedeniyle 2030 yılına kadar 14 milyondan fazla ek ölüme yol açabilir.

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Trump'ın kestiği fonlar nedeniyle 14 milyondan fazla ek ölüm gerçekleşebilir!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 12:06

Dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet tarafından yapılan bir araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımları durdurma kararının küresel çapta yol açabileceği etkiler ele alındı.

14 MİLYONDAN FAZLA EK ÖLÜM

Araştırmada Trump'ın yaptığı küresel yardım kesintilerinin, önümüzdeki 5 yılda 4.5 milyonu 5 yaşından küçük çocuklar arasında olmak üzere 14 milyondan fazla ek ölüme yol açabileceği belirtildi.

Trump'ın kestiği fonlar nedeniyle 14 milyondan fazla ek ölüm gerçekleşebilir!

Raporun ortak yazarlarından Davide Rasella yaptığı açıklamada, "Düşük ve orta gelirli birçok ülke için ortaya çıkan şok, küresel bir pandemiye veya büyük bir silahlı çatışmaya benzer boyutta olacaktır" dedi.

91 MİLYONDAN FAZLA ÖLÜMÜ ENGELLEMİŞTİ

USAID fonlarının 2001-2021 yılları arasında 30 milyonu çocuklar arasında olmak üzere küresel olarak 91 milyondan fazla ölümü önlemeye yardımcı olduğu vurgulandı.
Dünyanın en büyük insani yardım sağlayıcısı olan ABD, büyük ölçüde çeşitli kurumlar aracılığıyla 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

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ETİKETLER
#ölüm oranı
#donald trump
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#sağlık
#Usaid
#Küresel Yardım
#Dünya
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