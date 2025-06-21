ABD'nin E-4B Nightwatch tipi özel bir Boeing uçağından tasarlanmış olan Başkan Donald Trump’a tahsisli “Kıyamet Günü Uçağı”nın ülke içindeki hareketliliği ABD vatandaşlarını alarma geçerdi.

Nükleer saldırıya dahi dayanabilecek şekilde tasarlanan bu özel uçaklar, ABD'de baş gösterebilecek herhangi bir kriz anında üst düzey yetkililerin havadan komuta merkezi olarak kullanılıyor.

ZAMANLAMASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Güzergahı ve zamanlaması, İran-İsrail çatışmasındaki tırmanış ve Trump’ın “İran’ın koşulsuz teslim olması” yönündeki sert açıklamalarıyla çakışınca uçuş sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı.

Ancak ABD Hava Kuvvetleri’nden yapılan resmi açıklamada, uçuşun mevcut Ortadoğu krizinden bağımsız olarak önceden planlandığı ve Air Force Global Strike Command’e yönelik bir komuta ziyaretinin parçası olduğu bildirildi.

11 EYLÜL SALDIRISI SONRASINDA GÖREV ALDI

E-4B’ler sadece savaş senaryoları için değil; geçmişte ekipleri taşımak ya da kasırga krizlerinde komuta merkezi olarak kullanmak gibi çeşitli görevlerde de devreye girdi.

11 Eylül saldırıları sırasında da bu uçaklardan biri Başkan George W. Bush’un geçici güvenli komuta merkezi olmuştu.

UÇAN KARARGAH UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Her biri 3 katlı olan bu uçaklar; brifing odaları, toplantı salonları, dinlenme alanları ve gelişmiş iletişim sistemleriyle donatılmış durumda.

Termal ve nükleer koruma zırhına sahip E-4B’ler, siber saldırılara ve elektromanyetik dalgalara karşı da dayanıklı.

Uçaklar, yörüngedeki tüm uydularla iletişim kurabilen 67 anten ve çanak taşıyor. Havada yakıt ikmali yapılabildiği için bir haftaya kadar aralıksız görevde kalabiliyorlar.

RUTİN GÖREV SÖYLEMİ İNANDIRMADI

Her ne kadar Hava Kuvvetleri uçuştan hemen sonra “rutin görev” vurgusu yapsa da, uçuşun İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail’e sert tepki verdiği ve Trump’ı dolaylı olarak tehdit ettiği saatlerle çakışması dikkat çekti.

ABD’nin elinde sadece dört adet bulunan E-4B uçağı, nükleer çağın en stratejik hava araçlarından biri olmaya devam ediyor.