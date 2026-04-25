Trump'ın mesajı sonrası İran müzakere beklentilerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki krizin ekonomik ve askeri boyutlarına ilişkin net mesajlar verdi. Hürmüz Boğazı’ndaki trafik ve İran ekonomisine yönelik abluka hakkında konuşan Trump, diplomatik bir anlaşma sağlanana kadar geri adım atmayacaklarını vurguladı.
İran'dan ise Trump açıklamaları sonrası gözdağı geldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin sert uyarılarda bulundu.
Karşılıklı açıklamalar sürerken Pakistan'da temaslar arttı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulunuyor.
Görüşmelere katılan ve İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir kaynak, Bakan Arakçi'nin İslamabad temasları sırasında Tahran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini ve ABD'nin taleplerine yönelik çekincelerini Pakistanlı yetkililere ilettiğini belirtti.