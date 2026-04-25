ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki krizin ekonomik ve askeri boyutlarına ilişkin net mesajlar verdi. Hürmüz Boğazı’ndaki trafik ve İran ekonomisine yönelik abluka hakkında konuşan Trump, diplomatik bir anlaşma sağlanana kadar geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trump'ın mesajı sonrası İran müzakere beklentilerini açıkladı ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'daki krizin ekonomik ve askeri boyutlarına ilişkin net mesajlar vermesi ve İran'dan gelen sert uyarılar sonrası İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Pakistan'a ziyaretinde Tahran'ın müzakere beklentilerini iletmesi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik ve İran ekonomisine yönelik abluka hakkında diplomatik anlaşma sağlanana kadar geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin sert uyarılarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulundu. Pakistanlı bir kaynak, Arakçi'nin Pakistanlı yetkililere Tahran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini ve ABD'nin taleplerine yönelik çekincelerini ilettiğini belirtti.

İRAN'DAN SERT UYARI

İran'dan ise Trump açıklamaları sonrası gözdağı geldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin sert uyarılarda bulundu.

Karşılıklı açıklamalar sürerken Pakistan'da temaslar arttı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulunuyor.

PAKİSTANLI YETKİLİLERE TALEPLER İLETİLDİ

Görüşmelere katılan ve İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir kaynak, Bakan Arakçi'nin İslamabad temasları sırasında Tahran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini ve ABD'nin taleplerine yönelik çekincelerini Pakistanlı yetkililere ilettiğini belirtti.