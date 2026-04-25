Trump'ın mesajı sonrası İran müzakere beklentilerini açıkladı

ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Reuters'e konuşan Pakistanlı kaynak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad ziyareti sırasında İran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini Pakistanlı yetkililere ilettiğini aktardı.

Trump'ın mesajı sonrası İran müzakere beklentilerini açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 15:25

Başkanı , Orta Doğu’daki krizin ekonomik ve askeri boyutlarına ilişkin net mesajlar verdi. ’ndaki trafik ve ekonomisine yönelik abluka hakkında konuşan Trump, diplomatik bir anlaşma sağlanana kadar geri adım atmayacaklarını vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

Trump'ın mesajı sonrası İran müzakere beklentilerini açıkladı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'daki krizin ekonomik ve askeri boyutlarına ilişkin net mesajlar vermesi ve İran'dan gelen sert uyarılar sonrası İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Pakistan'a ziyaretinde Tahran'ın müzakere beklentilerini iletmesi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik ve İran ekonomisine yönelik abluka hakkında diplomatik anlaşma sağlanana kadar geri adım atmayacaklarını vurguladı.
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin sert uyarılarda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulundu.
Pakistanlı bir kaynak, Arakçi'nin Pakistanlı yetkililere Tahran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini ve ABD'nin taleplerine yönelik çekincelerini ilettiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

İRAN'DAN SERT UYARI

İran'dan ise Trump açıklamaları sonrası gözdağı geldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin sert uyarılarda bulundu.

Karşılıklı açıklamalar sürerken 'da temaslar arttı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulunuyor.

PAKİSTANLI YETKİLİLERE TALEPLER İLETİLDİ

Görüşmelere katılan ve İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir kaynak, Bakan Arakçi'nin İslamabad temasları sırasında Tahran'ın müzakerelere ilişkin beklentilerini ve ABD'nin taleplerine yönelik çekincelerini Pakistanlı yetkililere ilettiğini belirtti.

