17°
Dünya
Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff: İbrahim Anlaşmaları’na bir ülke daha katıldı

Amerika İş Forumu'nda dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini sağlayan "İbrahim Anlaşmaları"na (Abraham Accords) yeni bir ülkenin daha katılacağını duyurdu...

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff: İbrahim Anlaşmaları’na bir ülke daha katıldı
IHA
06.11.2025
06.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Arap ve Müslüman ülkelerin ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik imzalanan İbrahim Anlaşmaları’na (Abraham Accords) değinerek, "İbrahim Anlaşmaları’na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız" dedi.

"İSRAİL İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİĞİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

ABD, Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik imzalanan İbrahim Anlaşmaları’na (Abraham Accords) bir ülkenin daha katıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Bu akşam, İbrahim Anlaşmaları’na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız" ifadelerini kullanırken, hangi ülkenin anlaşmaya katılacağını ise açıklamadı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff: İbrahim Anlaşmaları'na bir ülke daha katıldı



ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu ülkenin ya da olabileceği öne sürüldü. Hem Azerbaycan’ın hem de Kazakistan’ın İsrail ile diplomatik ilişkilerinin olması, söz konusu iki ülkeden birinin anlaşmaya katılması halinde sembolik bir adım olacağı anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemi sırasında 2020'de aracılık ettiği İbrahim Anlaşmaları'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan imza atmıştı.

