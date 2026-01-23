Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Trump'ın son hali görenleri şoke etti! ABD Başkanı sebebini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir masaya çarptıktan sonra çıkan morluğun yüksek miktarda aspirin kullanımı nedeniyle olduğunu ifade etti. Trump, doktorunun önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını ve kalbini korumak için bunu yapmaya devam edeceğini belirtti.

23.01.2026
23.01.2026
23.01.2026
ABD Başkanı , İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen 'nda dikkat çeken sol elindeki belirgin morluğu yüksek miktarda aspirin tüketimine bağladı.

Trump, ABD'ye dönerken Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, morluğun İsviçre'nin Davos şehrindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir masaya çarptıktan sonra ortaya çıktığını ileri sürdü. Trump, aspirin dozunun kolayca morarmasına neden olduğunu belirtti.

"KALBİNİZİ SEVİYORSANIZ ASPİRİN ALIN"

ABD Başkanı, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın, ama biraz morarma istemiyorsanız aspirin almayın derler. Ben büyük boy aspirin alıyorum" dedi ve ekledi:

"Doktor, 'Bunu almanıza gerek yok efendim. Çok sağlıklısınız' dedi. Ben de, 'Hiçbir riske girmek istemiyorum' dedim"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Trump'ın Barış Kurulu duyurusu sırasında elini imza masasının köşesine çarptığını söyledi.

Reuters'a konuşan iki cerrah ve iki dahiliye uzmanı, aspirinin morarmaya sebep olabileceği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

TAVSİYE EDİLENDEN ÇOK DAHA FAZLASINI ALIYOR

Trump, bu ayın başlarında Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda, "kalbimden güzel, ince kan akmasını" istediği için doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek günlük aspirin dozu aldığını söylemişti.

Geçen yaz Leavitt, gazetecilere elindeki morlukların çok fazla tokalaşmaktan kaynaklandığını söylemişti.

79 yaşındaki Trump, başkanlık görevini üstlenen en yaşlı ikinci kişi. Ondan önceki Demokrat Başkan Joe Biden ise göreve uygunluğu hakkındaki sorular nedeniyle 2024'teki yeniden seçim yarışından çekilmiş ve bir yıl önce 82 yaşında görevinden ayrılmıştı

ETİKETLER
#Sağlık
#donald trump
#dünya ekonomik forumu
#Morluk
#Aspirinin Yan Etkisi
#Dünya
