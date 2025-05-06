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 | Berrak Arican

Trump'ın talepleri yerine getirilmedi, Harvard Üniversitesi'ne fon kesildi

ABD Başkanı Donald Trump talimatı verdi. Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi’ne federal fon verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık, Trump yönetiminin taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

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Trump'ın talepleri yerine getirilmedi, Harvard Üniversitesi'ne fon kesildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 12:36

ABD’nin en köklü üniversitelerinden Harvard Üniversitesi ile Trump yönetimi arasındaki fon krizi derinleşerek devam ediyor. ABD Eğitim Bakanlığı, üniversiteye bir mektup göndererek hükümetin taleplerine uyulmadığı sürece mevcut fonların askıya alındığını ve gelecekteki tüm fonların dondurulduğunu bildirdi.

''ARTIK FON TALEP ETMEYİN!''

Milli Eğitim Bakanlığı Linda McMahon, üniversiteye gönderdiği mektupta, üniversitenin kampüsteki antisemitizmle ilgili kaygıları, öğrencilerin ırkını göz önünde bulunduran okul politikalarını ve üniversitenin daha az sayıda muhafazakâr öğretim üyesi istihdam ederken "akademik mükemmellik" arayışından vazgeçtiğine dair yönetimden gelen şikayetleri ele alınması gerektiğini bildirdi. McMahon, "Bu mektup, Harvard'ın artık federal hükümetten fon talep etmemesi gerektiğini, çünkü hiçbirinin sağlanmayacağını bildirmek içindir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın talepleri yerine getirilmedi, Harvard Üniversitesi'ne fon kesildi

''FON KESİMİ YASA DIŞI''

Harvard tarafından yapılan açıklamada ise, McMahon’un mektubunun üniversite üzerinde "eşi benzeri görülmemiş ve uygunsuz bir kontrol" uygulayacak talepleri ikiye katladığını ve hayat kurtaran araştırmalar için finansmanı "yasa dışı" olarak kesmek için yeni tehditlerde bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, "Harvard, Amerikalıları daha güvenli hale getiren araştırma ve inovasyonu engellemeyi amaçlayan yasa dışı hükümet aşırılıklarına karşı durmaya devam edecek" ifadesi kullanıldı.

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