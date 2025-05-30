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 | Berrak Arıcan

Trump'ın vergi savaşı yargı savaşına dönüştü: Engelleme kararını temyiz durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkiyi aştığını belirten Uluslararası Ticaret Mahkemesi, diğer ülkelere getirilen tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Bu karar ise ABD Federal Temyiz Mahkemesi tarafından geçici olarak durduruldu.

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Trump'ın vergi savaşı yargı savaşına dönüştü: Engelleme kararını temyiz durdurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 11:11

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı gümrük vergisi savaşları yargı savaşına dönüştü. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin dün verdiği gümrük vergilerini engelleyen kararının yürütmesinin geçici olarak durdurulmasına hükmetti. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı kapsamında davacı şirket ve eyaletlerden 5 Haziran'a kadar ABD hükümetinin itirazına yanıt vermeleri istendi. Hükümetin ise davacı şirket ve eyaletlerin itirazlarına 9 Haziran'a kadar cevap hakkının bulunduğu kaydedildi.

Trump'ın vergi savaşı yargı savaşına dönüştü: Engelleme kararını temyiz durdurdu

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ SAVAŞLARI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ABD'nin ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Çoğu ülkeye yüzde 10'luk temel tarife uygulanırken, aralarında Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada, Meksika ve Çin'in de bulunduğu onlarca ülke daha yüksek oranlı karşılıklı gümrük vergilerinin hedefi olmuştu. Gümrük vergilerinin normalde Kongre tarafından onaylanması gerekirken, Trump ulusal acil durum olarak adlandırdığı ticaret açıklarını gidermek için harekete geçme yetkisine sahip olduğunu söylemişti. Trump, gelen itirazlar ve yabancı hükümetlerin müzakere masasına oturması üzerine çoğu vergiyi askıya almıştı.

Trump'ın vergi savaşı yargı savaşına dönüştü: Engelleme kararını temyiz durdurdu

MAHKEME 'TRUMP YASAL YETKİYİ AŞTI' DEMİŞTİ

ABD'deki 5 özel şirket ve 12 eyalet, Trump'ın ticaret ortağı yabancı ülkelere yönelik gümrük vergilerini yargıya taşımıştı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın acil durum yetkisi kapsamında uyguladığı gümrük vergilerinde yasal yetkisini aştığını belirterek tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı. Beyaz Saray yönetimine gümrük vergilerini durdurmaya yönelik bürokratik süreci tamamlaması için 10 gün süre verilmişti.

Trump'ın vergi savaşı yargı savaşına dönüştü: Engelleme kararını temyiz durdurdu

BEYAZ SARAY: KARAR SİYASİ

Gelişmenin ardından Trump yönetiminin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararına itiraz ettiği kamuoyuna yansımıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcı Kush Desai, ABD'nin diğer ülkelerle olan ticaret açıklarının "Amerikan toplumlarını yok eden, işçileri geride bırakan ve savunma sanayi tabanını zayıflatan ulusal bir acil durum" oluşturduğunu belirterek, "Ulusal bir acil durumun nasıl ele alınacağına karar vermek seçilmemiş yargıçların işi değildir. Başkan Trump, ABD'nin çıkarlarını ilk sıraya koyma sözü verdi ve yönetim, bu krizi ele almak ve ABD'nin büyüklüğünü yeniden tesis etmek için yürütme gücünün her kolunu kullanmaya kararlı" açıklamasında bulunmuştu.

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ETİKETLER
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#Ticaret Savaşı
#Uluslararası Ticaret
#Dünya
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