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 | Berrak Arican

Trump'ın vergi tariflerine AB'den sert tepki: Dünya ekonomisine büyük darbe!

ABD ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki gerginliği tırmandıran Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine ilişkin Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den tepki geldi. Von der Leyen, Trump'ın yeni gümrük vergilerini ''Dünya ekonomisine büyük bir darbe'' olarak yorumladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 11:29

ABD ile Avrupa Birliği ülkelerinin arası Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümsüzlüğüyle beraber açılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileriyle adeta kopma noktasına geldi. Trump, dün akşam kapsamlı yeni ithalat vergilerini açıkladı ve tepkiler peş peşe geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde yaptığı açıklamada, "Trump'ın dün açıkladığı küresel gümrük vergileri dünya ekonomisine büyük bir darbe" dedi.

Trump'ın vergi tariflerine AB'den sert tepki: Dünya ekonomisine büyük darbe!

''CEVAP VERMEYE HAZIRIZ''

Vergilendirmeye yönelik Washington ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Avrupa Birliği'nin karşı tedbirlerle cevap vermeye hazır olduğunu söyleyen von der Leyen, "Çelik üzerindeki gümrük vergilerine karşılık ilk önlem paketini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi ise eğer müzakereler başarısız olursa çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın vergi tariflerine AB'den sert tepki: Dünya ekonomisine büyük darbe!

AB'DEN TRUMP'A MÜZAKERE ÇAĞRISI

AB'nin alacağı ek önlemlere ilişkin detay vermeyen Ursula von der Leyen, ABD'nin bu kararına karşı üzgün olduğunu kaydederek, ABD'nin en yüksek gümrük tarifelerinden bazılarıyla karşı karşıya kalan savunmasız ülkeleri de içeren küresel ekonomide "muazzam sonuçlar" yaşanabileceği uyarısında bulundu. Von der Leyen, belirsizliğin bir sarmal halinde giderek büyüyeceğini ve korumacılığın artacağını sözlerine ekledi. Tüketicilerin gıda, ilaç ve ulaşım maliyetlerinin artacağına dikkat çeken Leyen, işletmelerin sekteye uğrayacağını vurguladı. Diğerlerinin küresel ticaret kurallarından haksız bir şekilde faydalanması konusunda Trump ile aynı fikirde olduğunu kaydeden von der Leyen, "Endişeleri müzakereler yoluyla görüşmek için çok geç değil" dedi.

Trump'ın vergi tariflerine AB'den sert tepki: Dünya ekonomisine büyük darbe!

AB'NİN MİSİLLEME PLANI HAZIR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda açıklamalarda bulunan von der Leyen, Trump'ın gümrük vergilerine karşı AB'nin misilleme planının hazır olduğunu söylemişti.

Yapıcı bir çözümün herkesin faydasına olduğunu anımsatan von der Leyen, "Avrupa bu çatışmayı başlatmadı. İlle de misilleme yapmak istemiyoruz. Ancak gerekirse misilleme yapmak için güçlü bir planımız var ve bunu yaparız." demişti.

Trump'ın vergi tariflerine AB'den sert tepki: Dünya ekonomisine büyük darbe!

TRUMP'IN YÜZDE 46'YA VARAN VERGİLERİ

ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı yeni gümrük vergileri kapsamında en yüksek gümrük vergisi oranı yüzde 34 ile Çin ve yüzde 46 ile Vietnam'a uygulanacak. AB'ye yüzde 20 gümrük vergisi getirilirken, Türkiye ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD'nin yeni gümrük vergileri listesinde hangi ülke yer almıyor?
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor.
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