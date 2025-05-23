Trump'tan Avrupa Birliği ve Apple'a açık tehdit! 'Ya ABD'de üret ya da vergiye hazır ol'

ABD Başkanı Donald Trump, hem Avrupa Birliği'ne hem de Apple'a sert mesajlar gönderdi. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, 1 Haziran 2025 itibarıyla AB'den ithal edilen bazı ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Bununla da yetinmeyen Trump, Apple'ın iPhone'ları ABD dışında üretmeye devam etmesi halinde yüzde 25 ek vergi getirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalarla bir kez daha ticaret savaşlarını gündeme taşıdı. Trump, hem Avrupa Birliği'ni hem de teknoloji devi Apple'ı doğrudan hedef alan iki sert çıkışta bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ ÖNERİSİ

Trump, Avrupa Birliği'ni "ABD'yi ticarette dezavantajlı konuma getirmek için kurulan bir yapı" olarak nitelendirdi. "Parasal manipülasyon", "KDV vergileri", "kurumsal cezalar" ve "parasal olmayan ticaret engelleri" gibi nedenlerle AB'yi suçlayan Trump, yıllık 250 milyar doları aşan ticaret açığının artık kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Trump, yaptığı açıklamada, "1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 oranında tarife uygulanmasını öneriyorum" dedi. Yeni tarifenin yalnızca ABD'de üretilmeyen ürünleri kapsayacağını belirten Trump, "Ürünler ABD'de inşa edilir veya üretilirse tarife uygulanmayacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

APPLE'A AÇIK: "IPHONE'LAR ABD'DE ÜRETİLMELİ"

Trump'ın ikinci çıkışı ise Apple'a yönelikti. Tim Cook'a geçmişte ABD'de üretim çağrısında bulunduğunu hatırlatan Trump, bu çağrının halen geçerli olduğunu belirtti. Eğer Apple, iPhone'ları ABD dışında üretmeye devam ederse, en az yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödenmesi gerektiğini savundu.

Trump dediğini yapar ve Apple'a yüzde 25 gümrük vergisi uygularsa, iPhone ve iPad başta olmak üzere şirketin bütün ürünlerine zam kapıda demek. Zira Apple vergileri kendi cebinden karşılamak istemeyeceği için bu mali yükü müşteriler üstlenmek zorunda kalacaktır.