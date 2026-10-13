Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:10

ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: "Harika bir arkadaşım"

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Harika bir arkadaşım" dedi. İran ile süren savaş gerilimi için de karar aşamasında olduklarını belirtti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:10

Başkanı , Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini, buna karşılık kendilerinin Kiev'le istihbarat paylaşımına devam ettiklerini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: "Harika bir arkadaşım"

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin iki tarafça da ihlal edildiğini belirterek Kiev'le istihbarat paylaşımını sürdürdüklerini açıkladı.
Trump, Rusya ve Ukrayna'nın birbirini vurduğunu ifade ederek enerji ateşkesini tek bir ülkenin bozduğu fikrinin doğru olmadığını savundu.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşma yapmayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den daha çok istediğini öne sürdü.
Ukrayna'ya istihbarat paylaşımının durdurulmadığını ve yardım etmeye devam ettiklerini belirten Trump, savaşın sona ermesini istediklerini söyledi.
Rusya ile yapılan dizel anlaşmasının tüm dünya için olduğunu belirten Trump, yakıtın tüm enerji piyasalarına dağıtılacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olduğunu belirten Trump, Türkiye'nin Yemen sürecindeki rolüyle ilgili olarak Erdoğan'la görüşebileceğini söyledi.
Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü ancak detayları medyaya anlatmayacağını kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

ABD Başkanı Trump, Alaska'da katılacağı seçim etkinlikleri için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini, sadece bir ülkenin ateşkesi bozan taraf olarak görülmesinin doğru olmadığını ifade etti.

"Rusya, dün Ukrayna'daki altı enerji tesisini vurdu, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Trump, "Ukrayna da önceki gün birçok yeri vurmuştu. İkisi de birbirlerini vuruyor ancak bu durum sona ermeli." diye karşılık verdi.

ABD Başkanı, gelinen süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir anlaşma yapmayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den daha çok istediğini savunarak, bu konuda "içgüdülerine" güvendiğini dile getirdi.

Trump, "Ukrayna'ya istihbarat paylaşımını durdurdunuz mu?" şeklindeki bir soruya ise "Hayır durdurmadık. Onlara halen yardım ediyoruz ve istihbarat paylaşıyoruz. Ancak savaşın sona ermesini istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasının ABD için değil tüm dünya için olduğunu savunan ABD Başkanı, söz konusu dizel yakıtın tüm enerji piyasalarına dağıtılacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: "Harika bir arkadaşım"

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKIN DOSTUM"

Öte yandan Trump, 'nin Yemen'deki süreçteki rolüyle ilgili durumuna ilişkin bir soruya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'la görüşebileceğini söyleyerek yanıt verdi.

ABD Başkanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü de söyleyen Trump, ne konuştuklarını medyaya anlatmayacağını kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, İran'da muhatap bulamıyor! Trump 'ileri gittik' diyerek sebebini açıkladı
Trump'tan Husilerin saldırısı yorumu: "Çok kötü, hiç iyi değil"
ETİKETLER
#erdoğan
#donald trump
#Türkiye
#ABD
#iran
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.