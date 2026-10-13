ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini, buna karşılık kendilerinin Kiev'le istihbarat paylaşımına devam ettiklerini belirtti.

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HABERİN ÖZETİ ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: "Harika bir arkadaşım" ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin iki tarafça da ihlal edildiğini belirterek Kiev'le istihbarat paylaşımını sürdürdüklerini açıkladı. Trump, Rusya ve Ukrayna'nın birbirini vurduğunu ifade ederek enerji ateşkesini tek bir ülkenin bozduğu fikrinin doğru olmadığını savundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşma yapmayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den daha çok istediğini öne sürdü. Ukrayna'ya istihbarat paylaşımının durdurulmadığını ve yardım etmeye devam ettiklerini belirten Trump, savaşın sona ermesini istediklerini söyledi. Rusya ile yapılan dizel anlaşmasının tüm dünya için olduğunu belirten Trump, yakıtın tüm enerji piyasalarına dağıtılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olduğunu belirten Trump, Türkiye'nin Yemen sürecindeki rolüyle ilgili olarak Erdoğan'la görüşebileceğini söyledi. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü ancak detayları medyaya anlatmayacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Alaska'da katılacağı seçim etkinlikleri için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesinin her iki ülke tarafından da ihlal edildiğini, sadece bir ülkenin ateşkesi bozan taraf olarak görülmesinin doğru olmadığını ifade etti.

"Rusya, dün Ukrayna'daki altı enerji tesisini vurdu, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Trump, "Ukrayna da önceki gün birçok yeri vurmuştu. İkisi de birbirlerini vuruyor ancak bu durum sona ermeli." diye karşılık verdi.

ABD Başkanı, gelinen süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir anlaşma yapmayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den daha çok istediğini savunarak, bu konuda "içgüdülerine" güvendiğini dile getirdi.

Trump, "Ukrayna'ya istihbarat paylaşımını durdurdunuz mu?" şeklindeki bir soruya ise "Hayır durdurmadık. Onlara halen yardım ediyoruz ve istihbarat paylaşıyoruz. Ancak savaşın sona ermesini istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasının ABD için değil tüm dünya için olduğunu savunan ABD Başkanı, söz konusu dizel yakıtın tüm enerji piyasalarına dağıtılacağını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKIN DOSTUM"

Öte yandan Trump, Türkiye'nin Yemen'deki süreçteki rolüyle ilgili durumuna ilişkin bir soruya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğini söyleyerek yanıt verdi.

ABD Başkanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın bir dostum ve kendisine büyük saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü de söyleyen Trump, ne konuştuklarını medyaya anlatmayacağını kaydetti.