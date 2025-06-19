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 | Berrak Arıcan

Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu! İran'a saldırıya onay verdi iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri danışmanlarına sığınak delici (bunker buster) bombalarının Fordo Nükleer Tesisi yok edip edemeyeceğini sorduğu iddia edildi. Trump'ın İran'a saldırıya onay verdiği de söyleniyordu.

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Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu! İran'a saldırıya onay verdi iddiası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 10:06

İran ve İsrail çatışmaları 7. günde de şiddetli bir şekilde devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşa dahil olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat Trump'ın İran'a saldırıya onay verdiği iddia edildi. Ayrıca Axios'un haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Trump'ın askeri danışmanlarıyla Washington'ın, İsrail'in İran'a saldırılarına olası dahlini değerlendirdiğini belirtti.

Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu! İran'a saldırıya onay verdi iddiası

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN SORU

Yetkililer, "ABD, İsrail'in saldırılarına katılarak sığınak delici bombaları atarsa bu, Fordo Nükleer Tesisi'ni yok etmeye yeterli mi?" sorusunun Trump'ın aklında olduğunu ifade etti.

Pentagon yetkililerinin, bu bombaların işe yarayacağını söylediğini öne süren yetkililer, Trump'ın ikna olup olmadığının belirsiz olduğunu bildirdi.

Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu! İran'a saldırıya onay verdi iddiası

ABD NOKTA SALDIRISI YAPABİLİR

Yetkililer, ABD'nin sığınak delici bombalarının daha önce hiç kullanılmadığını ancak geliştirme sürecinde birçok kez test edildiğini belirterek, İran'ın nükleer programından vazgeçmesi hedefiyle mantık çerçevesinde gerekirse ve Trump düşünürse ABD'nin nokta saldırı yapabileceğini iddia etti.

Trump'ın, olası saldırının ABD'yi Orta Doğu'da uzun bir savaşa sürüklemeyeceğinden emin olmak istediğini savunan yetkililer, ABD'nin hazır olduğunu ancak henüz saldırıya gerek duyulmadığını ileri sürdü.

Trump'tan dikkat çeken 'sığınak delici bombalar' sorusu! İran'a saldırıya onay verdi iddiası

'HAZIRLIK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ' İDDİASI

ABC News'ün haberine göre de ismi paylaşılmayan yetkili, Trump'ın, Fordo Nükleer Tesisi'ni ortadan kaldırmak için saldırı fikrine ısındığını ve bunun için tek saldırı değil birden çok saldırının gerekeceğini savundu.

Yetkili, bu fikir doğrultusunda hazırlık için harekete geçildiğini öne sürdü.

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